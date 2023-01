Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde près de 4,9 M$ pour le nouveau centre administratif de la MRC de L'Érable

PLESSISVILLE, QC, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement, M. Eric Lefebvre, annonce, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, qu'une somme de 4 875 000 $ est octroyée à la Municipalité régionale de comté (MRC) de L'Érable pour la construction d'un nouveau centre administratif.

Le bâtiment sera érigé à Plessisville et offrira l'espace nécessaire pour que l'ensemble du personnel de la MRC de L'Érable puisse travailler dans un même lieu. En plus de la salle du conseil, plusieurs aires de travail et bureaux administratifs seront aménagés dans ce nouveau centre.

Citations :

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour la région de L'Érable, alors que le présent bâtiment était désuet et devait être remplacé. Notre gouvernement soutient la MRC de L'Érable dans la construction de ce centre administratif moderne, d'une superficie totale approximative de 1 770 mètres carrés, répartie sur trois niveaux; ce sera un milieu de travail attractif et stimulant! Bravo et merci à tous ceux et celles qui participent à ce projet important pour les municipalités desservies par la MRC. »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

« Une fois de plus, le gouvernement du Québec place les infrastructures municipales au cœur de ses priorités. C'est avec fierté que nous annonçons que près de 4,9 millions de dollars sont investis pour la réalisation de ce projet majeur, ici, à Plessisville. Nous avons toutes les raisons de nous réjouir de cette belle collaboration avec la MRC, qui disposera ainsi d'un centre administratif à la hauteur de ses besoins. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Voilà près d'une dizaine d'années que ce projet fait partie des discussions. Tous les scénarios possibles ont été étudiés et il reçoit l'assentiment du conseil. Les années passent, alors que les coûts de matériaux et de main-d'œuvre ne cessent d'augmenter. Le conseil a donc pris une décision : nous allons de l'avant. Le dénouement positif et l'adhésion au projet témoignent du fait que le conseil est tourné vers l'avenir. »

Gilles Fortier, préfet de la MRC de L'Érable et maire de Princeville

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032. Ce dernier prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM a été lancé en avril 2022. Ce programme poursuit les mêmes objectifs que son prédécesseur, le RÉCIM, en étant toutefois plus généreux et accessible, notamment grâce à son enveloppe de 600 millions de dollars.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 418 999-1939, [email protected]; David Gosselin, Attaché de presse, Bureau du député d'Arthabaska, 819 758-7440; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746