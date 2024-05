Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde près de 1,8 M$ à Bois-des-Filion

BOIS-DES-FILION, QC, le 16 mai 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Blainville, M. Mario Laframboise, est fier d'annoncer qu'une somme de 1 795 950 $ provenant du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM) a été accordée à la Ville de Bois-des-Filion pour l'aménagement et la mise aux normes de l'hôtel de ville.

Le projet vise la réfection complète du rez-de-chaussée de l'immeuble afin d'y aménager une salle du conseil et des espaces de bureau. Le bâtiment sera aussi mis aux normes et l'entrée sera reconfigurée pour améliorer l'accessibilité universelle.

Citations :

« C'est toujours un bonheur de voir des projets en infrastructures se réaliser partout au Québec. L'investissement de près de 1,8 million de dollars qu'on annonce aujourd'hui permettra d'adapter l'hôtel de ville de Bois-des-Filion, afin que l'immeuble réponde mieux aux besoins de la population qu'il dessert de même qu'à ceux des personnes qui y travaillent. Il s'agit d'une belle collaboration avec la Ville, que je tiens à remercier pour son initiative. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je me réjouis de l'annonce de cette importante aide financière à Bois-des-Filion. Ces travaux attendus permettront de rassembler le personnel de la Ville dans un bâtiment optimal, au bénéfice des citoyennes et des citoyens. Des projets comme celui-ci participent assurément à rendre nos milieux de vie plus attrayants et dynamiques, et notre gouvernement est fier d'y contribuer. »

Mario Laframboise, député de Blainville

« Je tiens avant tout à remercier le gouvernement du Québec et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour leur excellente collaboration. Notre hôtel de ville a besoin d'une cure de jouvence et l'aide reçue permettra non seulement de le mettre au goût du jour, mais aussi de centraliser de nombreux services, notamment avec l'aménagement de la salle du conseil municipal. De plus, ces travaux rendront l'édifice plus accessible, pour en faire la maison de tous les Filionois et Filionoises. »

Gilles Blanchette, maire de Bois-des-Filion

Faits saillants :

L'aide financière provient du PRACIM, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Liens connexes :

