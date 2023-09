Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde près de 1,3 M$ à Lochaber-Partie-Ouest

LOCHABER-PARTIE-OUEST, QC, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Papineau, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable des régions de l'Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Mathieu Lacombe, est fier d'annoncer qu'une somme de 1 286 220 $ a été accordée à la Municipalité du canton de Lochaber-Partie-Ouest pour la construction d'un bâtiment administratif.

Le nouvel édifice, situé montée du Quatre, comprendra deux niveaux pour une superficie totale approximative de 2 000 pieds carrés. Au rez-de-jardin seront notamment aménagés une salle pour le conseil municipal, un local pour les archives et une cuisinette. Quant au rez-de-chaussée, il accueillera, entre autres, quatre bureaux, une salle de réunion, une salle de conférence et une réception pour les citoyennes et citoyens. Dans un souci de développement durable, l'aménagement d'un stationnement en pavé alvéolé et l'installation d'un réservoir de récupération de l'eau de pluie sont également prévus.

Citations :

« En octroyant des aides financières pour des projets d'infrastructures municipales, notre gouvernement contribue activement à assurer la qualité des milieux de vie partout au Québec. Je suis heureuse du soutien de près de 1,3 million de dollars accordé à Lochaber-Partie-Ouest, qui pourra se doter d'un bâtiment moderne et adapté à ses besoins. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je sais que la construction de ce bâtiment administratif, où sera notamment aménagée une nouvelle salle du conseil, est attendue par les gens de Lochaber-Partie-Ouest. Ce lieu deviendra assurément important pour le canton, en plus d'être au service de son dynamisme! Je me réjouis aussi pour le personnel municipal, qui pourra évoluer et travailler dans un environnement plus stimulant. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable des régions de l'Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue

« Je suis vraiment fier de ce projet rassembleur qui tient compte du développement durable avec, entre autres, son stationnement alvéolé et son récupérateur d'eau de pluie. Il s'agit par ailleurs d'une réalisation importante pour la population, le conseil municipal et les employées et employés municipaux, car, en 132 ans, la Municipalité de canton n'a jamais eu de bureaux sur son territoire. Ce bâtiment moderne offrira des services nécessaires, en plus d'être un lieu de rendez-vous sécuritaire en cas d'urgence pour les citoyennes et citoyens. Je remercie grandement le gouvernement du Québec pour l'octroi de cette subvention. »

Pierre Renaud, maire de Lochaber-Partie-Ouest

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Liens connexes :

