Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde près de 1,2 M$ à Saint-Henri-de-Taillon pour son centre multifonctionnel

SAINT-HENRI-DE-TAILLON, QC, le 5 mars 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, est fier d'annoncer qu'une somme de 1 195 200 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Henri-de-Taillon pour la construction d'un centre multifonctionnel.

Le bâtiment, construit sur un niveau, aura une superficie approximative de 200 mètres carrés et possédera une structure en bois. Les travaux comprennent notamment l'aménagement d'une salle et d'une cuisine communautaires, d'un bureau administratif et d'espaces de rangement.

Citations :

« Les infrastructures municipales sont essentielles à la qualité des milieux de vie des citoyennes et citoyens. C'est pourquoi notre gouvernement soutient concrètement les municipalités dans la réalisation de leurs projets. Aujourd'hui, nous investissons près de 1,2 million de dollars à Saint-Henri-de-Taillon pour lui permettre d'offrir à sa collectivité un beau lieu de rencontres et d'activités. Comme ministre des Affaires municipales, et aussi comme ministre responsable de la région, je suis fière de cet investissement. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« L'investissement annoncé aujourd'hui souligne le dynamisme de l'équipe de Saint-Henri-de-Taillon, autant celui des élues et élus que celui du personnel. Cette collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation permettra à la population de bénéficier d'installations de qualité, ce qui est essentiel pour maintenir la vitalité de nos villages. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean

« Nous remercions la ministre Andrée Laforest, le député de Lac-Saint-Jean Éric Girard ainsi que tous les collaborateurs, dont l'entreprise Rio Tinto, qui ont participé à l'élaboration de notre projet. Nous sommes emballés à l'idée de pouvoir concrétiser une initiative de cette envergure grâce à la collaboration du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Les citoyennes et citoyens de Saint-Henri-de-Taillon et les personnes qui utiliseront le site de la marina sauront sûrement apprécier l'amélioration de notre joyau. »

Laval Fortin, maire de Saint-Henri-de-Taillon

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

x.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Janick Tremblay, Conseillère politique, Bureau du député de Lac-Saint-Jean, [email protected], 418 321-1079; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746