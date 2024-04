Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 975 000 $ à Kazabazua

KAZABAZUA, QC, le 29 avril 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Gatineau, M. Robert Bussière, est fier d'annoncer qu'une somme de 975 800 $ a été accordée à la Municipalité de Kazabazua pour la construction d'un nouveau garage municipal.

Le projet consiste à assembler la structure d'un garage préfabriqué comportant une mezzanine et à l'aménager sur une fondation en béton. Le bâtiment, d'une superficie approximative de 460 mètres carrés, sera situé au 30, chemin Begley. Les travaux visent notamment l'aménagement d'une aire de garage comportant quatre portes et quatre baies de stationnement et d'un espace de rangement. À la mezzanine sont prévus une salle du personnel et un bureau administratif.

Citations :

« Voilà une autre belle initiative soutenue par notre gouvernement! La qualité des infrastructures collectives est importante pour le dynamisme et l'attractivité de nos milieux de vie. C'est donc avec fierté et enthousiasme que nous collaborons avec les municipalités partout au Québec pour réaliser des projets porteurs comme celui du garage municipal de Kazabazua. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Le garage municipal de la municipalité de Kazabazua est un projet attendu depuis longtemps. Je suis très heureux pour la Municipalité, son personnel ainsi que les résidentes et résidents que ce projet se concrétise. À terme, le garage permettra à la Municipalité d'offrir un environnement de travail plus sécuritaire et mieux adapté à son personnel et un lieu d'entreposage pour ses équipements de tous genres. Je remercie ma collègue, Mme André Laforest ainsi que notre gouvernement de mettre en place des programmes comme celui-ci pour les régions. »

Robert Bussière, député de Gatineau

« En tant que maire de Kazabazua, je remercie le gouvernement du Québec ainsi que notre député, M. Bussière, pour cette subvention. Ce garage municipal sera un atout précieux pour nos employés et l'entreposage de nos équipements. »

Robert Bergeron, maire de Kazabazua

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Liens connexes :

