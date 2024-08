Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 7,5 M$ aux Coteaux

LES COTEAUX, QC, le 19 août 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Soulanges, Mme Marilyne Picard, est fière d'annoncer qu'une somme de 7 758 200 $ a été accordée à la Municipalité des Coteaux pour la construction d'un bâtiment regroupant le garage municipal et la caserne de pompiers.

Les deux services seront aménagés dans un nouvel édifice d'environ 1 190 mètres carrés. Le garage municipal comprendra notamment sept portes de garage, des ateliers, un lieu d'entreposage pour les outils et l'équipement, des bureaux fermés en plus de quelques salles utilitaires situées à l'étage. La caserne de pompiers disposera entre autres de six portes de garage, d'une tour à boyaux, d'une pièce destinée au lavage et au séchage des équipements, d'un vestiaire ainsi que d'un espace pour ranger les appareils de protection respiratoire individuels autonomes. À l'étage se trouveront notamment des bureaux fermés et différentes salles, dont une pour l'entraînement. Deux salles multifonctionnelles seront d'ailleurs aménagées dans le bâtiment pour répondre à des besoins de coordination lors de mesures d'urgence.

« Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne une fois de plus le milieu municipal dans la mise en œuvre d'une importante initiative. En investissant dans nos infrastructures collectives, nous contribuons à rendre le Québec plus attrayant, plus dynamique et plus sécuritaire, pour les générations actuelles et futures. Nous pouvons être fiers de cette belle collaboration avec Les Coteaux et des efforts que la Municipalité déploie pour la pérennisation de ses services publics. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis fière du fait que le gouvernement du Québec intervienne ici, aux Coteaux, pour aider la Municipalité à mieux répondre à ses besoins. Le nouveau bâtiment qui accueillera le garage municipal et la caserne de pompiers permettra d'améliorer les conditions de travail du personnel et, ainsi, d'assurer la qualité des services offerts aux citoyennes et citoyens. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges

« Grâce à l'appui essentiel du gouvernement du Québec, ce projet se concrétise enfin. La nouvelle caserne et le garage municipal renforceront notre capacité à répondre aux urgences, vu les installations modernes. Je remercie chaleureusement le gouvernement pour cet apport considérable et je suis fier du travail accompli par notre équipe municipale. Cet investissement reflète notre engagement envers la sécurité et le bien-être des citoyennes et citoyens, ainsi que notre détermination à préparer notre communauté pour les défis futurs. »

Sylvain Brazeau, maire des Coteaux

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit également une bonification de l'aide financière accordée lorsque des municipalités se regroupent pour concrétiser leurs projets de bâtiments à vocation municipale ou communautaire afin d'améliorer les services offerts à la population.

