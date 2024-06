Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 5,2 M$ à Bedford

BEDFORD, QC, le 13 juin 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, est fière d'annoncer qu'une somme de 5 207 420 $ a été accordée à la Ville de Bedford pour la construction d'une caserne de pompiers. Ce projet est aussi celui des municipalités de Stanbridge Station et de Saint-Ignace-de-Stanbridge ainsi que de la Municipalité du canton de Bedford, qui seront également desservies par la nouvelle caserne.

Le bâtiment comprendra, au premier étage, un garage avec sept portes, un atelier, une salle de décontamination, une autre pour l'entretien des habits de combat, des vestiaires, des bureaux administratifs et des espaces utilitaires. Au deuxième étage, on trouvera notamment une salle polyvalente, des dortoirs, une salle de formation ainsi qu'une salle à manger avec une cuisinette. D'autres travaux sont prévus, tels que l'aménagement paysager et le raccordement de l'édifice à l'aqueduc et aux égouts municipaux de Bedford.

« Je suis fière de notre Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, le PRACIM, qui est généreux et accessible pour les municipalités. Partout au Québec, par le biais du PRACIM, notre gouvernement permet aux collectivités de se doter d'infrastructures adaptées à leurs besoins. Il s'agit chaque fois de projets qui contribuent au dynamisme et à l'attractivité des milieux de vie. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La construction prochaine de cette caserne est la preuve qu'unir ses efforts porte fruit! Je salue donc la coopération qu'il y a eu entre la Ville de Bedford, la Municipalité du canton de Bedford, Stanbridge Station et Saint-Ignace-de-Stanbridge. Je suis heureuse de savoir que la population bénéficiera directement de l'arrivée de cette infrastructure d'importance, qui offrira par ailleurs un lieu de travail optimisé au personnel. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi

« La construction d'une nouvelle caserne de pompiers constitue un projet structurant pour la Ville de Bedford ainsi que pour les municipalités faisant partie de l'entente. La subvention obtenue permettra d'aménager un environnement de travail sécuritaire et d'offrir des services essentiels et de qualité, afin de répondre aux besoins grandissants de la population tout en respectant la capacité financière de la Ville de Bedford et de ses partenaires. »

Claude Dubois, maire de Bedford

« La construction de la nouvelle caserne démontre une collaboration qui est, à mon avis, de plus en plus importante de nos jours pour que les petites municipalités puissent offrir le meilleur service à leurs citoyennes et citoyens. Elle sera au goût du jour et aménagée selon les plus récentes normes en matière de sécurité. Nous pourrons en être fiers! »

Dominique Martel, mairesse de Saint-Ignace-de-Stanbridge

« La construction d'une nouvelle caserne va permettre de regrouper tous les équipements dans un seul endroit moderne, et ceci, grâce à la subvention gouvernementale. Je pense que c'est un plus pour nos pompières et pompiers volontaires, qui pourront bénéficier d'un édifice conforme aux nouvelles normes. »

Gilles Rioux, maire de Stanbridge Station

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux.

Le soutien comprend une bonification de 5 % accordée aux municipalités de moins de 25 000 habitants qui se regroupent pour concrétiser un projet de bâtiment à vocation municipale ou communautaire visant à améliorer et à mettre en commun les services à la population.

Soulignons aussi que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

Le projet bénéficie également d'une majoration du taux d'aide financière offerte aux petites municipalités.

