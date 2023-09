Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 4,7 M$ à Donnacona

DONNACONA, QC, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Portneuf, M. Vincent Caron, est fier d'annoncer qu'une somme de 4 745 000 $ a été accordée à la Ville de Donnacona pour la construction d'une caserne de pompiers.

Le projet vise la démolition de la caserne actuelle et sa reconstruction au 655, rue Notre-Dame. Plusieurs composantes pratiques y seront aménagées, telles qu'un garage avec cinq portes pour les véhicules, une salle d'entreposage et une salle de lavage pour les habits, une salle à manger et une cuisinette, des bureaux administratifs ainsi que des espaces d'entretien et de rangement. Le nouveau bâtiment, d'une superficie de plus de 1 500 mètres carrés, sera construit sur deux niveaux et comprendra aussi une mezzanine accessible à partir du garage.

« Notre gouvernement accorde une grande importance à la qualité des infrastructures municipales et c'est pourquoi nous contribuons à réaliser plusieurs projets à travers le Québec. Je salue la Ville de Donnacona pour cette belle initiative qui lui permettra d'optimiser son service de sécurité incendie, et je suis fière que nous la soutenions en ce sens, à hauteur de plus de 4,7 millions de dollars. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis toujours très heureux de participer à des annonces qui bénéficient directement aux Portneuvoises et Portneuvois. Aujourd'hui, notre gouvernement dévoile un investissement considérable pour la construction d'une nouvelle caserne, afin de mieux répondre aux besoins des pompières et pompiers de Donnacona tout en assurant la sécurité de la population. Je félicite la Ville, qui ne ménage jamais ses efforts pour servir ses citoyennes et citoyens de la meilleure façon possible, et je salue le grand professionnalisme et le dévouement de toute l'équipe du service de sécurité incendie. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« La Ville de Donnacona est très fière de ce beau projet qui viendra rehausser la qualité de notre service de sécurité incendie en remettant conforme notre caserne et en corrigeant l'espace de rangement de nos camions. En plus, la santé et la sécurité de nos pompières et pompiers seront renforcées par l'aménagement d'un parcours de décontamination permettant de diminuer les temps d'exposition à des contaminants, donc de réduire les risques de cancer. Au nom des membres du conseil, de notre organisation municipale et de nos pompières et pompiers, je tiens à remercier le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour cette aide financière considérable qui nous permet de réaliser cet important projet; cela démontre notre engagement commun à vouloir assurer la sécurité de la population et de nos travailleuses et travailleurs. »

Jean-Claude Léveillée, maire de Donnacona

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Rappelons que le 28 juin dernier, une aide financière de 3 609 174 $ a été accordée à la Ville de Donnacona dans le cadre du Programme d'infrastructures municipales d'eau 2023 pour la construction d'un réservoir de rétention souterrain en béton armé.

dans le cadre du Programme d'infrastructures municipales d'eau 2023 pour la construction d'un réservoir de rétention souterrain en béton armé. Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

