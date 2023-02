Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 4,2 M$ pour des infrastructures municipales à Mont-Blanc

MONT-BLANC, QC, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, annonce, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, qu'une somme de 4 225 000 $ provenant du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM) a été accordée à la Municipalité de Mont-Blanc pour la construction d'ateliers municipaux qui serviront de garage municipal.

Le nouveau bâtiment sera érigé sur un terrain de la rue Saint-Faustin et aura une superficie approximative de 1 800 mètres carrés. Il comprendra notamment six portes de garage, un local d'ébénisterie, un garage avec plateforme élévatrice et pont roulant, des bureaux administratifs ainsi que des espaces pour le rangement et la réception des marchandises. Une aire de stationnement sera aussi aménagée.

Ce projet permettra à Mont-Blanc d'assurer la pérennité des services municipaux et facilitera le travail de toute son équipe d'entretien.

Citations :

« Le projet de nouveau garage municipal revêt une grande importance pour la municipalité de Mont-Blanc. Des infrastructures municipales modernes et adaptées aux besoins locaux contribueront à la qualité de vie de la population et du personnel municipal. J'ai hâte de visiter ces futures installations et je félicite toutes les personnes impliquées. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« C'est une fierté pour moi de savoir notre gouvernement présent pour les municipalités, notamment en les soutenant dans l'amélioration de leurs infrastructures. Cette aide financière de plus de 4,2 millions de dollars octroyée à Mont-Blanc prouve encore une fois que nous sommes engagés à accompagner le monde municipal dans l'atteinte de ses objectifs. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Grâce au soutien financier du PRACIM, la Municipalité de Mont-Blanc pourra se doter d'ateliers municipaux répondant à ses besoins. Ce nouvel établissement nous permettra d'être plus efficients, tout en offrant un environnement de travail sain et sécuritaire à nos travailleurs et travailleuses. »

Jean Simon Levert, maire de la Municipalité de Mont-Blanc

Faits saillants :

L'aide financière provient du PRACIM, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM poursuit les mêmes objectifs que son prédécesseur, le RÉCIM, en étant toutefois plus généreux et accessible, notamment grâce à son enveloppe de 600 millions de dollars.

