Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 350 000 $ à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

NOTRE-DAME-DES-SEPT-DOULEURS, QC, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques), Mme Amélie Dionne, est fière d'annoncer qu'une somme de 358 400 $ a été accordée à la Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs pour la construction d'un garage municipal.

Rattaché au centre de récupération, le nouveau bâtiment aura une superficie approximative de 100 mètres carrés et sera construit principalement en bois. Il comprendra deux portes de garage, deux baies de stationnement et une salle de toilettes. Le projet prévoit également l'aménagement d'une dalle de béton et d'une entrée extérieure, ainsi que tous les travaux d'électricité, de plomberie, de chauffage et de ventilation nécessaires.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de soutenir les municipalités de toutes les tailles dans leurs projets d'infrastructures collectives. L'aide financière annoncée pour Notre-Dame-des-Sept-Douleurs lui permettra de construire un bâtiment au bénéfice de toute la population. Cela témoigne de notre engagement à appuyer les municipalités qui offrent des services essentiels aux citoyennes et citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Ce projet, important pour Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, permettra d'entretenir et de gérer les équipements municipaux dans des conditions optimales. Le personnel pourra également profiter d'un environnement de travail plus agréable, mieux adapté à ses besoins et durable. C'est une très belle nouvelle pour toute la communauté! »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques)

« Notre-Dame-des-Sept-Douleurs étant probablement une des rares municipalités à ne pas avoir de garage municipal, c'est avec un grand bonheur que nous avons reçu l'annonce d'une aide financière pour la construction d'un garage, par le biais du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Ce nouveau bâtiment nous permettra de fournir à nos employées et employés un milieu de travail confortable et sécuritaire, tout en améliorant les possibilités d'entreposage de nos équipements et véhicules routiers. »

Louise Newbury, mairesse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à la population.

Le projet de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs bénéficie également d'une majoration de 10 % du taux d'aide financière de base offerte aux petites municipalités.

