Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 3,7 M$ à Saint-Louis-de-Gonzague

SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE, QC, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Beauharnois, M. Claude Reid, est fier d'annoncer qu'une somme de 3 712 050 $ a été accordée à Saint-Louis-de-Gonzague, en Montérégie, pour la construction d'une caserne de pompiers.

À gauche de la photo, le député de Beauharnois, M. Claude Reid, avec le maire de Saint-Louis-de-Gonzague, M. Yves Daoust, à droite de la photo. Le député et le maire sont accompagnés de conseillers municipaux, d’intervenants en incendie et de partenaires du projet. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre des Affaires municipales)

Le bâtiment, érigé au 197, rue Principale, sera construit sur un niveau et comprendra une mezzanine; la superficie totale approximative sera de 660 mètres carrés. On y trouvera une aire de garage avec cinq baies de stationnement, quatre portes de garage en façade ainsi qu'une plus petite sur le côté, deux bureaux, un espace de rangement pour l'équipement et un espace pour les archives. Plusieurs autres composantes pratiques y seront aussi aménagées.

« C'est important pour notre gouvernement de soutenir le milieu municipal dans le cadre de différents projets concernant la pérennité et la vitalité des bâtiments. Aujourd'hui, je suis fière d'annoncer que Saint-Louis-de-Gonzague bénéficiera d'une aide financière considérable pour réaliser les travaux liés à la nouvelle caserne de pompiers. Des initiatives telles que celle-ci contribuent à améliorer la qualité des services à la population! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« C'est très plaisant de faire cette belle annonce aujourd'hui pour les Gonzaguoises et les Gonzaguois. La volonté du gouvernement est de soutenir les municipalités dans des projets qui bénéficient à la collectivité. Dans ce cas-ci, l'actuelle caserne ne répond plus aux besoins, et il fallait agir. Je tiens d'ailleurs à féliciter Saint-Louis-de-Gonzague pour sa mobilisation positive. »

Claude Reid, député de Beauharnois

« Saint-Louis-de-Gonzague a actuellement le vent dans les voiles et ne cesse de se développer. La construction d'une caserne est un investissement essentiel pour notre Municipalité. C'est le symbole de notre engagement envers la protection et le bien-être des citoyennes et citoyens. »

Yves Daoust, maire de Saint-Louis-de-Gonzague

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

