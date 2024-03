Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 3,7 M$ à Saint-Gervais

SAINT-GERVAIS, QC, le 18 mars 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, est fière d'annoncer qu'une somme de 3 704 350 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Gervais pour l'agrandissement et la mise aux normes du centre communautaire.

L'agrandissement aura une superficie de 118 mètres carrés. Les travaux le concernant incluent notamment l'aménagement d'un atelier, d'une conciergerie, d'un espace de rangement, d'une salle mécanique et d'une salle électrique. La partie existante de l'édifice sera également rénovée afin d'y intégrer, entre autres, une salle communautaire, un bureau, une cuisine, un comptoir de service ainsi que des espaces utilitaires. Le projet prévoit aussi la mise aux normes de la rampe d'accès au bâtiment et des escaliers extérieurs.

Citations :

« La qualité des infrastructures collectives contribue à refléter le dynamisme et la fierté des municipalités. Partout au Québec, notre gouvernement est en action pour accompagner le milieu municipal à travers les différentes initiatives qui visent à améliorer les milieux de vie et à soutenir leur vitalité. Le projet de Saint-Gervais, pour lequel nous octroyons plus de 3,7 millions de dollars, en est un bel exemple. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Le Centre socio-culturel de Saint-Gervais méritait une cure de jeunesse. Je suis donc heureuse de pouvoir confirmer aujourd'hui ce soutien de notre gouvernement, qui permet son agrandissement et sa rénovation. C'est une excellente nouvelle pour les citoyens et citoyennes, les organismes et tous ceux et celles qui pourront profiter d'un lieu de rencontre moderne qui répondra à leurs besoins. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

« Dans le cadre de notre engagement à fournir des services de qualité aux citoyennes et citoyens, nous sommes fiers, aujourd'hui, de concrétiser le projet de réfection du Centre socio-culturel de Saint-Gervais. Il s'agit d'une initiative qui renforcera l'identité de notre municipalité en répondant aux besoins présents et futurs de toute la communauté bellechassoise. Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont travaillé durant des années pour arriver à cette réalisation, démontrant ainsi que nous sommes résolument dédiés à notre adage municipal, Au cœur des gens et de leur environnement. »

Gilles Nadeau, maire de Saint-Gervais

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM). Celui-ci vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

