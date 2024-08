Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 2 M$ à Maniwaki

MANIWAKI, QC, le 15 août 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Gatineau, M. Robert Bussière, est fier d'annoncer qu'une somme de 2 086 500 $ a été accordée à la Ville de Maniwaki pour la construction d'un entrepôt municipal.

Le projet de la Ville consiste à démolir et à reconstruire une partie de l'entrepôt de l'ancienne usine Bowater pour créer un nouvel entrepôt municipal au 100, rue Commerciale. Plusieurs travaux de rénovation seront également effectués dans la partie existante du bâtiment afin qu'elle soit conservée. À terme, l'établissement aura une superficie de 7 000 pieds carrés répartie sur deux niveaux.

« C'est toujours un bonheur pour moi de voir des projets en infrastructures municipales se concrétiser, partout au Québec. L'investissement de près de 2 millions de dollars que notre gouvernement annonce aujourd'hui permettra à la Ville de Maniwaki de construire un entrepôt moderne qui répondra davantage à ses besoins. Je salue la Ville pour son initiative et me réjouis que notre gouvernement contribue à sa réalisation. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Dans un contexte où la Ville manque d'espace pour l'entreposage de ses équipements, je suis fier du fait que le gouvernement Québec appuie la réalisation d'un projet qui remédiera à la situation. En plus, le personnel municipal pourra bénéficier d'un lieu de travail à la fois sécuritaire et polyvalent. Voilà une autre très belle collaboration entre notre gouvernement et le milieu municipal! »Robert Bussière, député de Gatineau

« L'aide financière octroyée à la Ville de Maniwaki est une excellente nouvelle. Notre ville a connu une effervescence économique majeure au cours des cinq dernières années, et nous devions nous doter d'un entrepôt municipal conforme aux normes et sécuritaire pour y loger tous nos équipements. Maintenant, nous allons pouvoir réaliser notre projet. Notre ville a besoin de programmes comme celui-ci pour maintenir ses infrastructures en bon état. Merci à la ministre Andrée Laforest, à notre député Robert Bussière, pour son dévouement exceptionnel et son écoute en vue de la réalisation de notre projet, ainsi qu'à mon équipe. »

Francine Fortin, mairesse de Maniwaki

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

