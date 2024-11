Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 2,8 M$ à Saint-Charles-de-Bourget pour l'hôtel de ville et la caserne de pompiers

SAINT-CHARLES-DE-BOURGET, QC, le 11 nov. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et le député de Dubuc, M. François Tremblay, sont fiers d'annoncer aujourd'hui qu'une somme de 2 818 080 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Charles-de-Bourget pour l'agrandissement et la mise aux normes de l'hôtel de ville et de la caserne de pompiers, situés dans un bâtiment multifonctionnel au 357, 2e Rang.

Au terme des travaux qui seront effectués au cours des prochains mois, l'hôtel de ville sera doté d'une salle du conseil en plus d'un hall d'entrée avec escalier et ascenseur. Le réaménagement des espaces consacrés aux bureaux administratifs et de la voûte de l'hôtel de ville est aussi prévu. La caserne de pompiers sera quant à elle rénovée et agrandie afin d'accueillir notamment une zone de décontamination, des vestiaires, un bureau administratif ainsi que trois baies de stationnement avec portes de garage. D'autres travaux seront effectués, tels que la réfection de la toiture, des planchers, des plafonds et des murs, ainsi que la mise aux normes des systèmes de plomberie, de ventilation, d'électricité et de protection contre l'incendie.

« C'est une autre belle initiative qui pourra voir le jour grâce au travail de collaboration qu'il y a eu entre notre gouvernement et nos partenaires municipaux! Partout au Québec, des projets qui visent à améliorer les services offerts aux citoyens se concrétisent avec le soutien de notre gouvernement, et j'en suis fière. Avec cette somme de plus de 2,8 millions de dollars, Saint-Charles-de-Bourget pourra mettre aux normes deux infrastructures collectives importantes, ce qui est porteur pour son dynamisme et son attractivité. Je tiens par ailleurs à saluer les gens impliqués dans ce dossier; merci d'avoir à cœur le bien-être de la communauté! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je sais que le complexe municipal ne répond plus aux besoins des Saint-Charloises et Saint-Charlois. Non seulement l'espace manque, mais le bâtiment nécessite également des rénovations importantes. Je partage donc l'enthousiasme de Saint-Charles-de-Bourget, qui pourra aller de l'avant avec son projet de mise aux normes et d'agrandissement de la caserne de pompiers et de l'hôtel de ville. C'est une excellente nouvelle pour la population que ces infrastructures desservent, de même que pour tout le personnel qui y travaille. »

François Tremblay, député de Dubuc

« C'est un projet très important pour le développement de notre municipalité. Le Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales nous permettra de moderniser la caserne et de rendre l'édifice municipal plus fonctionnel en y ajoutant une salle du conseil. Je profite de cette tribune pour mentionner aussi le projet de CPE qui prendra vie dans ce même édifice. Il était attendu depuis plusieurs années par les jeunes familles, qui sont de plus en plus nombreuses! »

Bernard St-Gelais, maire de Saint-Charles-de-Bourget

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction , qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux. La Municipalité bénéficie également d'une majoration de 10 % du taux d'aide financière de base offerte aux petites municipalités.

