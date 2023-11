MATAPÉDIA, QC, le 24 nov. 2023 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin, est fière d'annoncer qu'une somme de 2 880 000 $ issue du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM) a été accordée à la Municipalité de Matapédia pour la construction d'une caserne de pompiers.

Le bâtiment, inauguré aujourd'hui, est doté de trois portes de garage. On trouve au rez-de-chaussée une salle de décontamination, un vestiaire avec espace de séchage ainsi qu'une salle de douches. La mezzanine accueille pour sa part une salle de réunion, une cuisinette, un bureau, un espace de rangement et un local de conciergerie. Le projet comprenait aussi l'aménagement de deux jardins de pluie et de deux stationnements, l'un pavé et l'autre en gravier, ainsi que l'installation de conduites d'aqueduc et sanitaires.

Soulignons que les résidentes et résidents de Saint-André-de-Restigouche et de Ristigouche-Partie-Sud-Est pourront également bénéficier des services offerts par la caserne grâce à une entente intermunicipale.

« Dans le cadre du PRACIM, nous avons voulu encourager les municipalités à partager des services et des infrastructures. Je suis donc toujours heureuse de les voir collaborer pour la concrétisation de projets qui ont des effets positifs sur les collectivités. Matapédia peut être fière d'avoir utilisé ce soutien de plus de 2,8 millions de dollars pour la construction d'une caserne qui profitera non seulement à ses citoyennes et citoyens, mais aussi à celles et ceux de municipalités avoisinantes. Bravo pour cette initiative! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« C'est important de doter les municipalités d'infrastructures adaptées aux besoins des communautés, mais c'est tout aussi important de les bâtir en prenant en compte le bien-être du personnel qui y travaille. Je me réjouis donc de l'arrivée dans la région de cette caserne de pompiers moderne, bien pensée et sécuritaire. Elle résulte d'ailleurs d'une collaboration efficace avec Matapédia. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont participé au projet. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

« Ce moment, nous l'attendions avec impatience. Ce bâtiment, nous l'avons visualisé, réfléchi, mûri durant quelques années afin d'assurer à notre population une infrastructure répondant aux besoins actuels et futurs. Grâce à l'engagement du gouvernement, que je remercie, il nous a été possible de réaliser cette construction. Aujourd'hui, notre caserne répond aux plus hauts standards en matière de sécurité. C'est un lieu stimulant, dans un édifice dont l'architecture moderne s'intègre au cœur du village, et nous en sommes extrêmement fiers. »

Nicole Lagacé, mairesse de Matapédia

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM) , qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033 . Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

, qui est issu du . Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet a été réalisé avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction , qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

