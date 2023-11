Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 2,6 M$ à Montmagny

MONTMAGNY, QC, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, est fier d'annoncer qu'une somme de 2 641 600 $ a été accordée à la Ville de Montmagny afin de réaménager et d'agrandir la caserne de pompiers.

Plus précisément, les travaux permettront d'intégrer au rez-de-chaussée un vestiaire, une porte de garage avec baie de stationnement, une salle de désinfection des habits de combat ainsi qu'un atelier d'entretien des appareils respiratoires. Quant à la mezzanine, elle accueillera des salles multifonctionnelles et utilitaires. La partie déjà existante de la caserne fera l'objet de quelques rénovations, comme la mise aux normes des systèmes électrique, de ventilation, de chauffage et de climatisation. De plus, on y aménagera des bureaux administratifs, des salles utilitaires, une salle à manger et des vestiaires.

« Notre gouvernement accompagne les municipalités, partout au Québec, dans leurs initiatives en vue d'adapter ou d'optimiser leurs infrastructures collectives, tout en maintenant la qualité des services à la population. Le soutien de plus de 2,6 millions de dollars accordé à Montmagny pour agrandir et réaménager la caserne de pompiers est une autre preuve de cet engagement, et cela me rend très fière. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Dans la région de la Chaudière-Appalaches comme ailleurs, on veut que les municipalités puissent offrir aux citoyennes et citoyens des milieux de vie sécuritaires, dynamiques et attrayants. Cela passe entre autres par la qualité des infrastructures en place! À Montmagny, il était devenu essentiel que la caserne soit rénovée pour répondre aux besoins de la population et du personnel du Service de la sécurité incendie. Ce soutien est donc une excellente nouvelle pour les Magnymontoises et Magnymontois. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

« Grâce à cet investissement majeur, la Ville de Montmagny poursuit sa mission d'offrir un milieu de vie sécuritaire aux citoyennes et citoyens, en plus de jouer un rôle de premier plan dans la région. La modernisation de la caserne permet d'assumer cette importante responsabilité qu'est la sécurité incendie et civile de toutes et tous, dans un contexte où de nouveaux défis doivent être relevés. »

Marc Laurin, maire de Montmagny

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

En mai 2021, la ministre Andrée Laforest a fait l'annonce de l'octroi d'une somme de 2 464 490 $ à la Ville de Montmagny pour l'agrandissement et la rénovation du Centre des migrations. Le montant provenait du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM), prédécesseur du PRACIM.

