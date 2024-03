Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 2,3 M$ à Lac-des-Écorces

LAC-DES-ÉCORCES, QC, le 7 mars 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, est fière d'annoncer qu'une somme de 2 315 820 $ provenant du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM) a été accordée à la Municipalité de Lac-des-Écorces pour la construction d'un garage municipal et de deux abris à équipements et à abrasifs.

Le garage accueillera entre autres des bureaux administratifs de la Municipalité, un vestiaire, une cuisinette, une mezzanine pour de l'entreposage, des pièces utilitaires ainsi qu'une aire de réparation comprenant quatre portes de garage et un atelier. Les deux abris seront composés de murs en béton et d'une toiture en acier. Le projet prévoit également l'aménagement de la cour en gravier et d'un stationnement d'une vingtaine d'espaces.

« Je suis toujours heureuse de voir les municipalités engagées pour l'amélioration de leurs infrastructures collectives. Partout au Québec, notre gouvernement contribue à leurs efforts par le biais de programmes d'aide financière comme le PRACIM. Le soutien de plus de 2,3 millions de dollars à Lac-des-Écorces le démontre bien. Merci à tous ceux et celles qui ont rendu l'annonce d'aujourd'hui possible. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Le gouvernement du Québec est au rendez-vous pour appuyer les projets municipaux au bénéfice des citoyennes et citoyens; le soutien financier confirmé pour la construction du nouveau garage municipal de Lac-des-Écorces en est un autre bel exemple. Des infrastructures municipales modernes et sécuritaires contribuent à des services de qualité à la population! Bravo à monsieur le maire Flamand et à toutes les personnes impliquées dans la concrétisation de ce projet! »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« La Municipalité de Lac-des-Écorces est très heureuse de bénéficier de cette subvention accordée par le gouvernement du Québec. Elle nous permettra de faire une importante mise à jour de nos infrastructures municipales en lien avec notre service de voirie locale. Le regroupement de services à l'intérieur du nouveau bâtiment nous aidera à mieux répondre aux besoins de la Municipalité, au profit des citoyennes et citoyens. »

Pierre Flamand, maire de Lac-des-Écorces

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le garage sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

