Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,9 M$ à Sainte-Clotilde-de-Beauce

SAINTE-CLOTILDE-DE-BEAUCE, QC, le 28 juin 2023 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, est fier d'annoncer qu'une somme de 1 908 000 $ a été accordée à la Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Beauce pour la construction d'une caserne de pompiers et de bureaux municipaux, tous situés au 974B, route 271.

Le nouveau bâtiment de 435 mètres carrés inclura une caserne de pompiers dotée d'un garage avec deux portes, d'un vestiaire avec douches ainsi que d'un atelier de réparation et d'entretien. L'édifice comprendra également trois bureaux administratifs, la salle du conseil et un local des archives. À la mezzanine, on trouvera un espace de rangement et une salle mécanique. Le projet prévoit aussi la réalisation d'un aménagement paysager et la construction d'un stationnement.

« C'est toujours avec fierté que notre gouvernement appuie les municipalités dans la concrétisation de projets porteurs, comme la mise à niveau ou la construction d'infrastructures collectives. L'aide financière de plus de 1,9 million accordée à Sainte-Clotilde-de-Beauce est une autre preuve de notre engagement en ce sens. Je salue d'ailleurs le travail de la Municipalité et la remercie pour sa collaboration qui mènera à la réalisation de ce projet. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Avoir des infrastructures collectives modernes et de qualité, c'est important pour toutes les municipalités. Je sais que ce l'est aussi pour Sainte-Clotilde! Aujourd'hui, je partage la fierté de tous ceux et celles qui sont impliqués dans ce projet. Les nouveaux bureaux municipaux et la nouvelle caserne de pompiers permettront de bonifier les services offerts à la population. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

« Cette aide financière était nécessaire afin de rendre nos infrastructures municipales conformes et accessibles. D'une part, une caserne neuve, qui est d'ailleurs attendue depuis longtemps par la population, est essentielle pour permettre à nos pompiers de répondre efficacement aux appels et, surtout, de respecter les normes de sécurité en vigueur. D'autre part, considérant l'augmentation du nombre d'élèves à l'école, les bureaux administratifs et la salle de conseil se devaient d'être relocalisés; nous en avons donc profité pour nous doter d'une infrastructure moderne au bénéfice de la communauté. »

Gérald Grenier, maire de Sainte-Clotilde-de-Beauce

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales.

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une bonification de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

