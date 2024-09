Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,4 M$ à Saint-Joachim

SAINT-JOACHIM, QC, le 30 sept. 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, est fière d'annoncer qu'une somme de 1 419 600 $ a été accordée à la Municipalité de la paroisse de Saint-Joachim pour la rénovation d'un bâtiment multifonctionnel incluant l'hôtel de ville.

Les différents travaux visent principalement le réaménagement des bureaux administratifs et de la salle communautaire. La mise à jour des systèmes de plomberie, d'électricité, de ventilation, de climatisation et de chauffage est également prévue. Les travaux comprennent aussi l'amélioration de l'isolation de l'édifice, l'installation d'un nouveau système d'alarme incendie, le remplacement des fenêtres, l'ajout d'un comptoir d'accueil et le réaménagement de l'entrée principale afin qu'elle réponde aux besoins des personnes à mobilité réduite.

Citations :

« Lors de mes déplacements à travers le Québec, je constate l'importance des infrastructures collectives pour les communautés. Elles contribuent assurément à la qualité de nos milieux de vie. Je suis fière de ce soutien de plus de 1,4 million de dollars octroyé à Saint-Joachim pour la rénovation d'un édifice multifonctionnel qui viendra répondre efficacement aux besoins de la population. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis convaincue que les travaux réalisés auront des retombées positives pour les citoyennes et citoyens. C'est par ailleurs une bonne nouvelle pour le personnel de la Municipalité, qui pourra profiter d'un lieu de travail sécuritaire et modernisé. Je tiens à saluer les efforts des gens de Saint-Joachim qui ont permis la concrétisation de ce projet; c'est grâce à des initiatives comme celle-ci que nous pouvons rendre la région toujours plus attrayante et vivante! »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de lancer ce projet de rénovation majeure de notre hôtel de ville. Ces travaux nous permettront de moderniser nos installations tout en veillant à ce qu'elles soient accessibles à tous nos concitoyens et concitoyennes, quelle que soit leur situation. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement provincial pour son soutien financier dans la réalisation de ce projet crucial pour notre communauté. »

Mario Langevin, maire de Saint-Joachim

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Soulignons que l'aide financière octroyée à Saint-Joachim comprend une majoration de 10 % du taux de base, offerte aux petites municipalités.

comprend une majoration de 10 % du taux de base, offerte aux petites municipalités. Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit également une majoration de l'aide financière accordée lorsque des municipalités se regroupent pour concrétiser leurs projets de bâtiments à vocation municipale ou communautaire afin d'améliorer les services offerts à la population.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

Sources : Élodie Masson Attachée de presse Cabinet de la ministre des Affaires municipales 367 990-8017 [email protected] Information : Équipe des relations de presse Direction des communications Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 418 691-2015, poste 83746

Marie-Noël Gagnon Attachée de presse Bureau de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré 418 956-8649 [email protected]





SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales