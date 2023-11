Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,2 M$ à Saint-Cyrille-de-Wendover

SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER, QC, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Drummond-Bois-Francs et président de la Commission de l'aménagement du territoire, M. Sébastien Schneeberger, est fier d'annoncer qu'une somme de 1 208 350 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover pour l'agrandissement et la réfection de la caserne de pompiers.

M. Sébastien Schneeberger, député de Drummond—Bois-Francs, M. Éric Émond, maire de Saint-Cyrille-de-Wendover et M. Martin Boisclair, directeur du Service d’incendie de Saint-Cyrille-de-Wendover. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre des Affaires municipales)

Le projet prévoit la démolition de cloisons intérieures et du parement extérieur, de même que le remplacement des portes, des fenêtres, de la toiture, du système des eaux usées et de la plomberie. Dans la partie existante du bâtiment se trouveront un bureau administratif, une salle multifonctionnelle, un vestiaire et des pièces utilitaires. Les travaux d'agrandissement permettront également l'aménagement de baies de stationnement, d'une salle de décontamination et d'une salle pour les habits de combat.

Citations :

« Adapter les infrastructures collectives pour qu'elles répondent mieux aux besoins de la population, c'est essentiel pour les municipalités. Nous sommes heureux de les accompagner dans leurs projets qui contribuent notamment au maintien de la qualité des services offerts aux citoyennes et citoyens. Le soutien de plus de 1,2 million de dollars accordé à Saint-Cyrille-de-Wendover pour la réalisation de travaux importants à sa caserne de pompiers est la preuve de notre engagement en ce sens. Merci à la Municipalité pour sa collaboration dans ce dossier! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'agrandissement et la réfection de la caserne de pompiers de Saint-Cyrille-de-Wendover constituent une excellente nouvelle pour toute notre communauté. Les pompières et pompiers vont bientôt disposer d'infrastructures mieux adaptées et plus accessibles pour assurer la sécurité de la population. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et président de la Commission de l'aménagement du territoire

« Au nom de la Municipalité de Saint-Cyrille-de Wendover, je remercie chaleureusement le gouvernement du Québec pour sa généreuse contribution financière à la réalisation de l'agrandissement de la caserne de pompiers. Celle-ci sera adaptée aux besoins actuels et futurs de la municipalité, notamment en ce qui a trait à l'entreposage des équipements du service de sécurité incendie. Elle permettra également, par son agrandissement, de répondre à une demande citoyenne sans cesse croissante et d'assurer un aménagement sécuritaire pour nos pompières et pompiers. »

Éric Émond, maire de la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

En juin 2022, la ministre Andrée Laforest a fait l'annonce de l'octroi d'une somme de 1 235 233 $ à la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover pour l'agrandissement du garage municipal et la construction d'un abri pour l'entreposage d'abrasifs. Le montant provenait également du PRACIM.

Liens connexes :

