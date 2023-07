Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde 3,9 M$ à Saint-Philippe

SAINT-PHILIPPE, QC, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le ministre de la Santé et député de La Prairie, M. Christian Dubé, est fier d'annoncer qu'une somme de 3 900 000 $ a été accordée à la Ville de Saint-Philippe pour la construction d'ateliers municipaux.

Le nouveau bâtiment, situé sur la montée Monette, aura neuf portes de service, une aire de travail, un atelier de mécanique, un magasin de pièces et une grande cuisine. À l'étage, il y aura des bureaux administratifs et une salle de rencontre.

Citations :

« Notre gouvernement soutient activement les municipalités dans leurs projets d'infrastructures collectives. L'optimisation de ces dernières est essentielle afin d'offrir à la population des services de qualité, et je suis fière que nous y contribuions avec nos différents programmes prévus pour bien appuyer les municipalités. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« À titre de député de La Prairie, je me réjouis pour les gens de Saint-Philippe ! Je sais que ce nouveau bâtiment saura répondre adéquatement à leurs besoins tout en assurant la sécurité des lieux pour le personnel de la Ville, qui bénéficiera d'un environnement de travail moderne et stimulant. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et député de La Prairie

« La Ville de Saint-Philippe est heureuse de bénéficier d'une aide financière du gouvernement du Québec pour la construction de ses nouveaux ateliers municipaux. »

Christian Marin, maire de Saint-Philippe

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une bonification de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

