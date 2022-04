Programme Croissance du MT Lab - Un accompagnement d'une valeur totale de 150 000 $ pour six entreprises innovantes en tourisme

QUÉBEC, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer que six entreprises innovantes en tourisme bénéficieront chacune d'un service d'accompagnement spécialisé d'une durée de douze mois et d'une valeur de 25 000 $ pour les appuyer dans leur croissance.

Ces entreprises ont été sélectionnées à la suite d'un appel de candidatures effectué dans le cadre du Programme Croissance, géré par le MT Lab. Sa mise en place a été rendue possible grâce au soutien financier de 10 millions de dollars attribué au MT Lab par le ministère du Tourisme pour encourager le développement de solutions innovantes dans le secteur touristique.

Grâce au financement qui leur est accordé, les entreprises lauréates auront notamment accès à un accompagnement stratégique et à un soutien de la part d'experts afin :

d'améliorer leurs compétences internes ou d'en acquérir de nouvelles pour accélérer leur croissance;

d'augmenter la valeur de leurs produits ou services;

d'automatiser des fonctions internes nécessaires à une meilleure optimisation;

de déployer leurs produits, services ou activités stratégiques sur d'autres marchés.

Citations :

« Je suis très fière que le soutien financier de notre gouvernement permette aux entreprises lauréates de bénéficier de conseils précieux pour concrétiser leurs projets innovants et les aider à grandir. Pour continuer de se démarquer, notre industrie doit constamment innover afin d'offrir une expérience unique aux visiteurs. La contribution de ces entreprises innovantes est bénéfique pour cette dernière, qui pourra se nourrir de leurs idées et de leurs solutions pour se renouveler. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Nous sommes fiers de prendre part à la croissance de ces six jeunes entreprises québécoises à fort potentiel de croissance dans le domaine du tourisme, de la culture et du divertissement. Grâce à la contribution de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et de son ministère, le MT Lab et les entreprises lauréates pourront participer activement à la relance touristique. »

Pierre Bellerose, président du MT Lab

« Plus que jamais, nous constatons que l'innovation est au cœur du succès de l'industrie du tourisme, de la culture et du divertissement. Nous voulons remercier toutes les entreprises innovantes qui ont soumis leur candidature lors de la première édition du Programme Croissance, dont la mise en place a été rendue possible par le ministère du Tourisme. »

Martin Lessard, directeur général du MT Lab

Faits saillants :

Le but du Programme Croissance est de renforcer les entreprises innovantes du Québec présentant un fort potentiel de croissance en tourisme. Ces dernières doivent favoriser l'innovation dans l'industrie touristique québécoise en répondant à ses besoins par l'élaboration de solutions concrètes. L'accompagnement vise à maximiser la portée des solutions et à encourager l'essor des entreprises innovantes.

Voici les entreprises lauréates :

Organisation Description de l'organisme Projet 4éléments Propose des expériences rassembleuses ancrées dans des lieux réels, qui permettent aux visiteurs de se connecter avec le lieu et les autres visiteurs, créant ainsi une aventure unique lors de chaque visite. Poursuivre le développement de son produit, le jeu interactif multimédia, qui allie spectacle vivant, multimédia et jeu multijoueur, venant ainsi transformer un lieu et en augmenter l'attractivité. Momentum Entreprise de conseil en transport qui place la mobilité au cœur des projets d'aménagement urbain. Poursuivre le développement de son offre de services, qui permet de comprendre, d'analyser et d'optimiser la mobilité dans les sites culturels, touristiques et de divertissement. Gallea Lieu de rencontre entre les artistes, les lieux d'expositions et les acheteurs permettant la visibilité de l'art visuel local en ligne et physiquement. Développer ses services pour organiser des circuits d'expositions physiques et en ligne interactifs permettant aux visiteurs de participer à des concours en visitant les établissements ou les collections en ligne, ainsi que créer et coordonner, à l'aide de sa plateforme Web, des expositions adaptées à l'image des entreprises ou des commerces. Saga Stratégie sonore Agence de communication novatrice spécialisée dans la création d'identités sonores numériques 360° pour les milieux de la création, de la culture et du tourisme. Développer son service de stratégie d'identité sonore permettant d'orchestrer l'ensemble des composantes sonores d'un parcours utilisateur afin de faire vivre une seule et grande trame narrative à travers laquelle la voix de marque guide le participant, du premier contact jusqu'au dernier souvenir. LabNco En plus des services d'architecture, LabNco offre des services de design d'expériences in situ intégrant la science, les technologies des données, les méthodes participatives et la communication narrative (storytelling). Aider les clients à maximiser l'accueil et l'expérience client pour renforcer l'attractivité de leurs organisations touristiques, tout en tenant compte de leurs contraintes. Hoppin' World Développe et exploite le réseau de réalité virtuelle sociale Hoppin', consacré à la promotion d'attractions touristiques et culturelles réelles, en permettant la téléportation et les rencontres n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Entamer plusieurs chantiers afin d'accélérer la commercialisation, notamment le développement et l'exécution de la stratégie marketing ainsi que la mise en place d'une billetterie virtuelle.

Les projets ont été sélectionnés par un jury indépendant.

Premier incubateur d'entreprises innovantes consacré au tourisme, à la culture et au divertissement en Amérique du Nord, le MT Lab a été créé en 2017 par l'UQAM et Tourisme Montréal. Il reçoit le soutien de l'UQAM pour ses locaux situés au cœur du Quartier des spectacles. Le MT Lab est un fier partenaire de la Ville de Montréal. À la fois lieu de rencontre, accélérateur d'entreprises innovantes et plateforme d'échanges, il accompagne des organisations offrant des solutions innovantes aux grands acteurs de l'industrie.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://ca.linkedin.com/company/tourismequebec

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488; Audray Lemieux, Gestionnaire du Programme d'innovation, MT Lab, Tél. : 514 793-6901