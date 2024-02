Produits Kruger accueille l'amour désordonné avec sa gamme de produits de papier ménager et offre aux jeunes mariés la possibilité de gagner une escapade romantique à Messy, en France.

TORONTO, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Produits Kruger, le principal fabricant canadien de papier Cashmere®, Purex®, Scotties® et SpongeTowels®, commémore les dégâts et les taches de la première année de mariage, autrement dit « les noces de papier ». Aujourd'hui, la marque a lancé des boîtes-cadeaux en édition limitée pour les noces de papier comprenant la gamme complète de produits de papier ménager de Produits Kruger afin d'aider les nouveaux mariés à célébrer cette étape importante et pour courir la chance de gagner un voyage romantique pour deux personnes à Messy, en France.

Produits Kruger lance des boîtes-cadeaux « Noces de papier » pour les jeunes mariés afin de célébrer l'année la plus désordonnée de leur mariage (Groupe CNW/Kruger Products Inc.)

Traditionnellement, les couples peuvent choisir de suivre une liste de cadeaux d'anniversaire, chaque année étant associée à un matériau ou à un thème spécifique. Pour le premier anniversaire, la coutume veut que l'on échange des cadeaux basés sur le thème du papier, symbolisant la délicatesse et la force du nouveau mariage. La première année de vie commune est souvent aussi l'année la plus désordonnée du mariage, ce qui n'est pas sans rappeler le désordre de tous les jours que les Canadiens parviennent à nettoyer en comptant sur Produits Kruger.

Produits Kruger redonne vie à la tradition des noces de papier en invitant les jeunes mariés canadiens à s'inscrire en ligne pour envoyer à leur conjoint une boîte-cadeau des noces de papier Messy inspirée des moments mémorables de leur première année de mariage. En s'inscrivant pour recevoir une boîte-cadeau, ils courent la chance de gagner un voyage romantique pour deux personnes dans la ville de Messy, en France.

Selon Shan Boodram, experte en relations interpersonnelles, la première année de mariage, que le couple soit ensemble depuis plusieurs années ou qu'il ait vécu ensemble, est la plus désordonnée, et ce pour plusieurs raisons. « Le mariage est différent de l'engagement ou de la cohabitation, car les deux personnes viennent de faire une déclaration officielle de traverser la vie ensemble en tant qu'une seule unité. Il y a naturellement de nouvelles attentes au sein de la dynamique et des perceptions externes qui doivent être comprises et gérées", explique Mme Boodram. « Les enjeux sont plus importants : les défis communs qui sont réintroduits dans le mariage peuvent sembler plus significatifs. »

Un récent sondage d'opinion publique par Maru Group demandé par Produits Kruger a révélé que la gestion de l'argent (27 %), l'adaptation à la vie commune (25 %) et la communication (22 %) sont les trois principaux défis auxquels les couples disent avoir été confrontés au cours de leur première année de mariage, suivis de la conciliation travail et vie personnelle (20 %), des tâches ménagères (17 %) et de l'entente avec la famille de leur partenaire (13 %), d'après les Canadiens interrogés. Le sondage a également révélé que la gestion des finances est un défi plus important pour les couples mariés (29 %) au cours de leur première année de mariage que pour les couples non mariés (21 %).1

« Le mariage peut soulager beaucoup de stress quant à l'engagement de l'autre dans le partenariat, mais il peut aussi susciter de nouvelles inquiétudes de l'ampleur « Oh non, c'est le reste de ma vie ! » face aux facteurs de stress quotidiens », explique Mme Boodram. « Mais heureusement, cette phase ne dure pas si le couple s'engage à créer un processus pour définir ce qu'est pour eux un mariage progressif et à attribuer les responsabilités de manière égale pour exécuter cette vision, chaque jour. Une fois cette période de découverte passée, la plupart des couples vivent des années plus faciles et moins désordonnées. Je dis « moins désordonnée » et non pas « parfaite », parce que l'amour, comme la vie, est parfois désordonné !

Les boîtes-cadeaux de noces de papier sont inspirées de trois moments de désordre courants, incluant « Enfin apprendre comment partager la salle de bain », « Tout le désordre de la première année de mariage » ainsi que « La fois où vous avez essayé de cuisiner pour les beaux-parents ». Ces boîtes résument l'essence de la première année de mariage de chaque couple.

« Avec la Saint-Valentin qui approche à grands pas, nous pensons qu'il est important de mettre en lumière les réalités de la vie conjugale et la vérité pas si moche que cela, à savoir que l'amour peut parfois être désordonné », a déclaré Susan Irving, CMO chez Produits Kruger. « La boîte-cadeau des noces de papier Messy vise à commémorer les moments humains et désordonnés que les nouveaux mariés ont surmontés au cours de leur première année de mariage, tout en restant fidèle à la tradition de l'échange de cadeaux des noces de papier, d'une manière amusante et rafraîchissante. »

La boîte-cadeau s'inscrit dans le prolongement de la campagne « L'amour, c'est désordonné » de Produits Kruger, lancée en 2023 dans le cadre de la plateforme distinguée « Unapologetically Human ». La campagne explore la façon dont la vie peut être désordonnée, offrant aux Canadiens l'occasion d'accepter les hauts et les bas qui accompagnent l'amour.

Jusqu'au 22 février 2024, les Canadiens peuvent s'inscrire pour recevoir une boîte-cadeau des noces de papier Messy et courir la chance de gagner un voyage pour deux personnes à Messy, en France. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://mykrugerproducts.ca/fr-ca/campagnes/noces-de-papier

À propos de Produits Kruger

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier tissu de qualité pour usage domestique, industriel et commercial. Produits Kruger dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues telles que Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties®, White Swan® et Bonterra™. Produits Kruger compte environ 2 200 employés et exploite neuf sites de production certifiés FSC® COC (FSC C-104904) au Canada. Pour plus d'informations, visitez le site www.produitskruger.ca

Méthodologie

Le sondage d'opinion publique de Maru menée pour le compte de North Strategic a été entrepris par les experts en matière d'échantillons et de collecte de données de Maru/Blue. 1 026 adultes canadiens sélectionnés au hasard qui sont mariés, vivant en union libre, en partenariat civil, séparés, divorcés ou veufs et panélistes en ligne de Maru Voice Canada ont été interrogés du 8 au 9 janvier 2024. Les résultats de cette étude ont été pondérés selon l'éducation, l'âge, le sexe et la région (et au Québec, la langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. Cela vise à garantir que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille a une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de +/- 3,1 %, 19 fois sur 20.

1 Ce sondage d'opinion Maru a été réalisé pour Produits Kruger par les experts en échantillonnage et en collecte de données de Maru/Blue. Pour plus de détails, veuillez consulter la section sur la méthodologie à la fin de ce communiqué de presse.

