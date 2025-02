Fièrement fabriqué en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec, le fabricant de Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties® et Bonterra® rappelle effrontément aux Canadiens qu'ils peuvent nettoyer n'importe quel dégât.

TORONTO, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Produits Kruger a annoncé une nouvelle campagne créative, « Fabriqué par des Canadiens pour les Canadiens », pour rappeler aux consommateurs, maintenant plus que jamais, d'accepter leur singularité et d'acheter des produits de papier tissu fabriqués au Canada. Avec plus de 2 300 employés canadiens et neuf installations de fabrication stratégiquement situées à l'échelle nationale, Produits Kruger permet aux Canadiens de choisir plus facilement des produits de papier tissu de qualité au quotidien fabriqués par et dans leur communauté.

Produits Kruger adopte des canadianismes uniques pour encourager les consommateurs à acheter canadien (Groupe CNW/Kruger Products Inc.)

La double épaisseur pour la victoire. La nouvelle campagne s'appuie sur les nuances du Canadiana avec humour pour inciter les consommateurs de partout à lever leur tuque (et non leur chapeau), à diriger les clients vers les toilettes (et non les salles de bain), à adopter le produit absorbant supplémentaire et à faire un kilomètre supplémentaire (et non un mille) pour l'environnement avec des marques bien connues comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties® et Bonterra®.

Fabriquée par des Canadiens pour les Canadiens. À l'image des Canadiens, la campagne allie parfaitement pragmatisme, humour et aide pour ceux qui cherchent à identifier et à acheter des produits fabriqués au Canada. Les usines de fabrication de Produits Kruger représentent une capacité de fabrication de papier hygiénique de 48 % de la production totale du Canada.

« Les Canadiens veulent clairement soutenir les produits fabriqués au Canada, mais il peut être difficile de les identifier lorsqu'ils font leurs courses. En tant que marque fièrement canadienne, connue pour aider à nettoyer les dégâts, nous sommes heureux d'aider », a déclaré Susan Irving, chef du marketing chez Produits Kruger. « Tous les produits de papier hygiénique sur les étagères canadiennes ne sont pas fabriqués au Canada, nous facilitons donc la vérification de l'étiquette et l'achat en toute confiance. Nous avons placé la mention « Fabriqué au Canada » directement sur nos emballages pour montrer notre fierté de fabriquer nos produits localement. »

Fièrement Canadienne et investissant chez nous. Fondée en 1904 à Montréal, au Québec, Kruger est fière de son soutien indéfectible aux communautés, aux causes et aux partenaires. En fait, depuis 2018, Produits Kruger a investi plus d'un milliard de dollars au Québec dans des machines à la fine pointe de la technologie pour répondre aux besoins des consommateurs. Engagée à avoir un impact positif dans les communautés qu'elle sert et guidée par une mission de « rendre la vie quotidienne plus confortable », Produits Kruger favorise le bien-être et les liens significatifs avec les communautés d'un océan à l'autre. À travers ses initiatives comme le Tournoi des cœurs Scotties®, La passe à la relève Kruger®, la Collection Cashmere®, la Fondation canadienne du cancer du sein et les partenariats avec 4ocean, Produits Kruger est fière de redonner et de faire une différence là où cela compte le plus.

À propos de Produits Kruger - Produits Kruger est le plus grand fabricant canadien de produits de papier tissu de qualité, à usage domestique, industriel et commercial. Produits Kruger offre aux consommateurs canadiens des marques bien connues comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties® et Bonterra®. L'un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto depuis treize ans, Produits Kruger compte environ 2 300 employés au Canada et a été une fois de plus nommée l'une des entreprises les mieux gérées du Canada en 2024. L'entreprise exploite dix usines en Amérique du Nord qui ont obtenu la certification CoC du FSC® (code de licence FSC C-104904). Pour plus de renseignements, visitez www.produitskruger.ca.

