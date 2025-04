Cinq associations régionales canadiennes recevront chacune 25 000 $, et l'une d'elles sera couronnée gagnante nationale après un vote à l'échelle nationale, remportant un Grand Prix additionnel de 75 000 $.

TORONTO, le 3 avril 2025 /CNW/ - Produits Kruger, le principal fabricant canadien de produits de papier derrière Cashmere®, Purex®, Scotties®, SpongeTowels® et Bonterra®, est fier d'annoncer les cinq associations de hockey mineur qui ont été sélectionnées comme finalistes régionales du programme La passe à la relève Kruger. Chacune recevra un don de 25 000 $ et l'association lauréate du Grand Prix, déterminée par un vote national, recevra un montant additionnel de 75 000 $, pour soutenir l'accessibilité au hockey dans leur communauté.

« Depuis la création de La passe à la relève Kruger, il y a cinq ans, nous avons vu les efforts incroyables des associations de hockey mineur partout au pays pour donner à plus d'enfants la chance d'aller sur la glace », déclare Susan Irving, chef du marketing de Produits Kruger. « Nous sommes ravis de mettre en lumière et de célébrer l'impact de nos cinq finalistes régionaux et de contribuer à leur mission d'accessibilité au hockey avec le programme La passe à la relève Kruger. »

Depuis son lancement, la passe à la relève Kruger a investi plus de 1 million de dollars dans plus de 45 associations de hockey mineur à travers le pays, permettant à plus de 1 000 familles d'accéder à ce sport en éliminant les obstacles financiers et en favorisant l'inclusion.

Les finalistes régionaux 2025 de La passe à la relève Kruger sont :

L'Association de Hockey Mineur de Kimberley - Kimberley, Colombie-Britannique

- Kimberley, Colombie-Britannique L'Association de Hockey Mineur de Leduc - Leduc, Alberta

- L'Association de Hockey Féminine de North Halton - North Halton, Ontario

- North Halton, L'Association de Hockey Mineur de Saint-Léonard - Montréal, Québec

- Montréal, Québec L'Association de Hockey Mineur de Straits - St. Barbe , Terre-Neuve-et- Labrador

Des icônes du hockey canadien représenteront chaque finaliste régional et encourageront le public à faire leur propre passe à la relève en votant pour leur finaliste préféré, qui recevra alors le Grand Prix. Les ambassadeurs de La passe à la relève Kruger sont :

Pacifique: Macklin Celebrini , premier choix du repêchage de la LNH 2024

, premier choix du repêchage de la LNH 2024 Prairies : Nazem Kadri , champion de la Coupe Stanley

, champion de la Coupe Stanley Québec : Marie-Philip Poulin , quadruple médaillée olympique

, quadruple médaillée olympique Ontario : Natalie Spooner , triple médaillée olympique

: , triple médaillée olympique Atlantique : Hayley Wickenheiser , quintuple médaillée olympique et membre du Temple de la renommée du hockey

Les associations finalistes de cette année ont été sélectionnées pour leurs efforts impressionnants face à quatre critères qui démontrent leur capacité à :

ATTEINDRE les familles en besoin d'un soutien financier

INSPIRER les jeunes à tomber amoureux du hockey

SOUTENIR la jeunesse à développer des compétences de vies à utiliser en dehors de l'aréna

ENCOURAGER la diversité et l'inclusion dans la communauté à travers des initiatives en lien avec le hockey

Vote du Grand Prix : une bourse de 75 000 $ supplémentaire à être attribuée !

Les cinq finalistes régionaux sont tous en course pour gagner un Grand Prix additionnel de 75,000 $, décidé par le vote des Canadiens. Du 8 avril à 17 h (HE) au 11 avril à 17 h (HE), les Canadiens pourront voter pour l'une des cinq associations de hockey mineur, qu'ils pensent être la meilleure démonstratrice de sa volonté à encourager les enfants à jouer au hockey, tout en enlevant les barrières et en rendant ce sport plus accessible et inclusif pour leur communauté.

La limite est d'un vote par personne, et l'association gagnante du Grand Prix sera annoncée le 17 avril 2025. Les Canadiens peuvent en apprendre plus sur l'histoire de chaque association et voter sur PassealaReleve.ca.

À propos de Produits Kruger

Produits Kruger est le principal fabricant canadien de produits de papier à usage domestique, industriel et commercial. Produits Kruger offre aux consommateurs canadiens des marques bien connues comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties® et Bonterra®. L'un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto depuis treize ans, Produits Kruger compte environ 2 300 employés au Canada et a été une fois de plus nommée l'une des entreprises les mieux gérées du Canada en 2024. L'entreprise exploite dix usines en Amérique du Nord qui ont obtenu la Certification CoC du FSC® (code de licence FSC C-104904). Pour plus de renseignements, visitez www.produitskruger.ca.

