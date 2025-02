Les clients auront également accès à certaines marques grand public pour la première fois

TORONTO, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Produits Kruger, le principal fabricant canadien de produits de papier au Canada, est fier de présenter Kruger PRO, la division Hors Foyer réimaginée, qui renforce son lien avec les clients en soutenant l'engagement d'assurer le confort en affaires, pour les Canadiens et nos voisins du Sud. La refonte de marque de Kruger Pro a pour but d'aligner plus étroitement la division Hors Foyer avec la mission et la vision globales de l'organisation, à savoir rendre la vie plus confortable, et de souligner le changement d'orientation de l'entreprise, qui passe d'un commerce interentreprises à une approche plus centrée sur l'humain.

L'équipe de Produits Kruger se réjouit de la nouvelle apparence de l'usine située à Trenton, en Ontario (Groupe CNW/Kruger Products Inc.)

« Kruger PRO est notre dernière étape en vue de devenir l'entreprise de papier à usage domestique, industriel et commercial la plus fiable en Amérique du Nord », a déclaré Stephen Blythe, vice-président, Marketing. « Avec le nouveau positionnement de Kruger PRO, assurant le confort en affaires, nous sommes ravis de mettre de l'avant notre profonde compréhension des besoins de nos clients et la confiance qu'ils nous accordent pour y répondre. »

Avec l'évolution de l'industrie du mouchoir en papier au cours des dernières années, il est devenu indéniable que le développement et le maintien des relations humaines sont essentiels pour réussir dans ce nouvel écosystème. Kruger PRO témoigne des relations étroites que Produits Kruger entretient avec ses clients, un élément clé de différenciation et de force dans un espace de plus en plus concurrentiel.

Dans le cadre de cette refonte de marque, Kruger PRO introduira également certaines de ses marques de confiance Canadiennes dans la catégorie de produits Hors Foyer. Dès le début du mois d'avril, les clients auront accès à Cashmere® et Scotties®' ainsi qu'à White Cloud® aux États-Unis, ce qui leur permettra de profiter davantage du confort de la maison, même Hors Foyer.

Par ailleurs, la marque White Swan® de l'entreprise fait également l'objet d'une refonte, donnant à cette marque respectueuse de l'environnement, un aspect frais et contemporain dans l'ensemble de son portefeuille. Le nouvel emballage présente un logo actualisé, une palette de couleurs vertes et une imagerie élégante inspirée de la nature, renforçant ainsi le positionnement écologique de la marque tout en maintenant un lien avec le produit qui a conquis les clients.

Le tout nouveau Kruger PRO, l'introduction de marques grand public dans la division Hors Foyer et le renouvellement de White Swan® soulignent l'engagement continu de Produits Kruger à assurer le confort en affaires pour ses clients et reflètent la confiance que l'entreprise a gagnée en tant que partenaire fiable fournissant des produits de qualité.

Pour en savoir plus, visitez le site krugerpro.com

À propos de Produits Kruger inc.

Produits Kruger est le plus grand fabricant de produits de papier à usage domestique, industriel et commercial au Canada. Produits Kruger dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties®' et Bonterra®. Produits Kruger a environ 2 200 employés et exploite neuf usines en Amérique du Nord qui ont obtenu la certification de la chaîne de traçabilité (CoC) du FSC® (code de licence FSC® C104904). Pour plus de renseignements, visitez www.produitskruger.ca.

