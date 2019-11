Produits Kruger devient la première entreprise certifiée ISO 50001 par le Bureau de normalisation du Québec

GATINEAU, QC, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La société Kruger a annoncé aujourd'hui, lors d'une conférence de presse à son usine Produits Kruger de Gatineau, que celle-ci a obtenu la certification à la norme ISO 50001 en gestion de l'énergie. Produits Kruger S.E.C. est la première entreprise à recevoir cette certification auprès du Bureau de normalisation du Québec (BNQ). L'annonce s'est déroulée en présence du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, de la directrice générale des opérations et de l'innovation de Transition énergétique Québec (TEQ), Mme Dominique Deschênes, et du responsable de programme du Bureau de normalisation du Québec, M. Francis Jacques.

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de de papier de qualité à usage domestique, industriel et commercial qui fabrique et distribue des marques reconnues, telles que CashmereMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD et White SwanMD. Depuis 2009, l'usine gatinoise a considérablement amélioré sa performance environnementale en réduisant notamment son intensité énergétique de l'ordre de 25 %.

« L'implantation d'un système de gestion de l'énergie, basé sur la norme ISO 50001, permet d'avoir un contrôle continu sur notre intensité d'énergétique, de maintenir les économies d'énergie obtenues et d'améliorer continuellement notre performance énergétique. Dorénavant, nous avons un système structuré impliquant l'ensemble des équipes d'opération de l'usine qui travaillent toutes vers un objectif commun : l'amélioration continue de notre performance environnementale », a déclaré M. Daniel Morneau, directeur général de l'usine Produits Kruger de Gatineau.

« Le développement durable a toujours été une priorité chez Produits Kruger. Nous sommes la première entreprise canadienne de papiers tissu à être certifiée selon la norme Forest Stewardship Council® (FCS®) et déjà, dans les années 1970, nous produisions du papier hygiénique recyclé. Cette nouvelle certification en efficacité énergétique réitère notre engagement envers les consommateurs, nos employés, nos fournisseurs et nos clients à prendre des mesures concrètes pour diminuer notre empreinte environnementale », s'est réjoui M. Michel Manseau, vice-président principal et directeur général, Produits à la consommation - Canada, Produits Kruger.

Programme de création de valeur vert© corporatif

La société Kruger a mis en place un Programme corporatif de création de valeur vert© qui vise à favoriser l'innovation et l'investissement dans des projets d'efficacité énergétique de grande ampleur dans l'ensemble de ses établissements à travers l'Amérique du Nord.

Grâce à son leadership en développement durable, la société Kruger a réduit de près de 50 % ses émissions de GES et de 40 % sa consommation d'eau au cours des dix dernières années.

« L'accès aux programmes offerts par Transition énergétique Québec, notamment le programme ÉcoPerformance dans le cadre duquel nous avons obtenu la certification ISO 50001, permet de rendre nos projets en efficacité énergétique encore plus attrayants. L'usine de Produits Kruger de Gatineau est notre première usine à être certifiée ISO 50001. Nous avons déjà entrepris des démarches pour faire certifier d'autres établissements dans divers secteurs d'activité de la société Kruger », a déclaré M. Maxime Cossette, vice-président, Développement durable et Biomatériaux, Kruger.

À propos de Kruger inc.

Fondée en 1904, la société Kruger est un important producteur de papiers tissu; de cartonnage 100 % recyclé; d'emballages de carton ondulé; de papiers pour publications; de papiers de spécialité; d'énergie renouvelable; de biomatériaux cellulosiques; et de vins et spiritueux. Elle est également l'un des principaux recycleurs de papiers et de carton en Amérique du Nord. La société Kruger possède des établissements au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador, de même qu'aux États-Unis dans les États du Tennessee, du Maine, de New York, de la Virginie et du Rhode Island. (www.kruger.com).

À propos de Produits Kruger S.E.C.

Produits Kruger emploie quelque 2 500 personnes, dont 400 employés à son usine de Gatineau et exploite huit usines certifiées FSC® (FSC®-C104904) en Amérique du Nord. (www.produitskruger.ca). En 2019, Produits Kruger s'est classée en 10e position sur la liste canadienne de Corporate Knights 2019 des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada. Produits Kruger a aussi obtenu une place de choix sur la liste des Entreprises les mieux gérées en 2019 (Best Managed Company) et a été reconnue sur la liste des Meilleurs employeurs du Canada selon le magazine Forbes (Forbes Canada's Best Employers).

Renseignements: Paule Veilleux-Turcotte, Directrice, Communications, Kruger inc., 514-343-3100, poste 12010, paule.veilleux-turcotte@kruger.com

