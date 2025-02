TROIS-RIVIÈRES, QC, le 14 févr. 2025 /CNW/ - La société Kruger a annoncé aujourd'hui un investissement de 6,5 millions $ pour la mise en œuvre d'un projet d'innovation visant à diversifier la production à son usine Wayagamack, à Trois-Rivières. Cette initiative permettra de fabriquer des grades novateurs de papier d'étiquetage, renforçant ainsi la position de leader de l'usine au Québec et en Amérique du Nord. Les nouveaux équipements de pointe implantés permettront à l'usine d'optimiser sa capacité d'innovation, sa polyvalence et sa durabilité, contribuant ainsi à consolider la pérennité de ses opérations et de ses 285 emplois. Ce projet a été dévoilé en présence de Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail du Québec et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, au nom de Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, et de Sylvain Bricault, directeur général de l'usine Kruger Wayagamack.

Cette initiative a été rendue possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Québec de l'ordre de 2,5 millions $ dans le cadre du Programme Innovation Bois du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Depuis 2017, l'usine Wayagamack a amorcé un virage vers le papier de spécialité, notamment du papier protecteur pour l'endos des étiquettes, acquérant ainsi une solide expertise dans ce domaine en constante croissance. L'usine continuera de produire du papier couché, reconnu pour sa légèreté et sa haute qualité, utilisé notamment pour l'impression de nombreuses publications de type magazine.

Citations :

« La filière forestière est prioritaire pour notre gouvernement. Avec l'incertitude provoquée par notre voisin du Sud, il faut penser en dehors de la boîte et innover dans nos façons de faire. L'annonce d'aujourd'hui est un exemple qui permettra de dynamiser la filière forestière et l'économie régionale. Ces investissements permettent aux entreprises d'être encore plus compétitives sur le marché, et c'est tout le Québec qui s'en trouve gagnant! »

- Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« On sait à quel point l'industrie forestière est importante pour la Mauricie. Et la capacité d'innovation constitue l'une des forces de notre région. Je suis fier qu'une entreprise bien établie à Trois-Rivières comme Kruger y participe. Ce projet lui permettra de demeurer compétitive et à l'avant-garde dans le secteur forestier. Bravo à l'équipe! »

- Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député de Trois-Rivières

« Nous tenons à saluer le soutien du gouvernement du Québec envers les projets d'innovation qui permettent aux entreprises d'ici de se moderniser et de demeurer concurrentielles. En tant qu'entreprise fièrement québécoise, notre usine Kruger Wayagamack pourra ainsi se positionner comme leader provincial et acteur majeur en Amérique du Nord sur le marché en constante croissance du papier d'étiquetage. »

- Justin Paillé, vice-président principal, Fabrication, Kruger Pâtes et papiers

Ce projet est en phase avec l'histoire de Kruger, qui a toujours su diversifier ses activités pour s'adapter à des marchés en évolution continue. Il s'ajoute à près d'un milliard de dollars investis depuis l'acquisition de l'usine Wayagamack en 2001.

