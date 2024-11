TROIS-RIVIÈRES, QC, le 1er nov. 2024 /CNW/ - La société Kruger a annoncé aujourd'hui un investissement de 23,75 millions $ pour la mise en œuvre d'un projet de démonstration novateur visant la capture et la réutilisation de carbone à son usine Wayagamack à Trois-Rivières. Ce projet a été dévoilé lors d'une conférence de presse en présence de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada et député de Saint-Maurice-Champlain; de Jean Boulet, Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail du Québec et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec; de Gene Kruger, membre du Conseil et vice-président, Développement des affaires, Kruger inc.; et de Justin Paillé, vice-président principal, Fabrication, Kruger Pâtes et papiers.

L’usine de pâtes et papiers Kruger Wayagamack à Trois-Rivières mettra en œuvre un projet de démonstration novateur visant la capture et la réutilisation de carbone. (Groupe CNW/Kruger Inc.)

Cette initiative est rendue possible grâce à l'appui des gouvernements du Canada et du Québec, soit une contribution de 8,15 millions $ du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière (ITIF) de Ressources naturelles Canada et de 9,5 millions $ dans le cadre du programme Technoclimat du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec.

Pour ce projet, Kruger fait équipe avec l'entreprise qui a développé la technologie de capture du carbone, Mantel Capture Inc., une jeune entreprise nord-américaine fondée par des ingénieurs et des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ensemble, Kruger et Mantel investissent 6,1 millions $ dans le projet.

Cette technologie prometteuse a déjà fait ses preuves en laboratoire et sera mise à l'essai pour la première fois dans un contexte industriel à l'usine de pâtes et papiers Kruger Wayagamack. Parmi ses nombreuses caractéristiques innovantes, notons l'utilisation d'un liquide d'absorption de pointe : un sel de borate liquide, qui peut résister à des températures extrêmement élevées, soit jusqu'à 600 °C. Cette particularité importante permet d'intégrer directement le système de captage à une chaudière à vapeur.

Plus efficace et abordable que d'autres méthodes de capture de carbone, la technologie de Mantel offre également des avantages sur le plan de l'efficacité énergétique et de la durabilité, permettant de capturer le carbone tout en produisant de la vapeur propre, et de les réutiliser dans le processus de fabrication du papier. En effet, dans le cadre du projet de démonstration, Kruger vise à capturer jusqu'à 5 tonnes de CO 2 de haute qualité par jour.

Les travaux de préparation en vue de la mise en œuvre de la technologie débutent ce mois-ci, alors que la phase de démonstration de deux ans débutera à l'automne 2025. Si les résultats sont concluants, la technologie pourrait être déployée à l'échelle de toute l'usine dans le but, à terme, de la rendre carboneutre.

Citations :



« Grâce à notre investissement dans le programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière, nous continuons d'aider le secteur forestier du Québec à mettre en place des technologies qui renforcent l'efficacité et les capacités, réduisent les émissions et créent de bons emplois durables. L'investissement annoncé aujourd'hui est un excellent exemple de ce que nous pouvons faire pour continuer de réduire les émissions tout en contribuant à assurer la durabilité à long terme du secteur forestier canadien. » - L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada

« Le secteur forestier fait vivre beaucoup de nos concitoyens et stimule la croissance économique partout au pays. En investissant dans l'usine de Kruger Wayagamack à Trois-Rivières, nous veillons à ce que les gens d'ici continuent à récolter les fruits d'une exploitation durable des ressources forestières de notre pays. » - L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada et député de Saint-Maurice-Champlain

« L'innovation est une alliée indispensable pour la transition climatique et énergétique, et au Québec, nous avons la chance de compter sur des entreprises engagées qui mettent leur expertise à profit pour améliorer leur empreinte environnementale. Nous sommes heureux de soutenir le développement de solutions technologiques efficaces qui nous permettront d'atteindre nos objectifs climatiques, dont la carboneutralité en 2050. » - Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis fier de voir des entreprises de la Mauricie s'impliquer dans la lutte que mène le Québec contre les changements climatiques. Ce projet cadre parfaitement avec la vision de notre gouvernement, qui souhaite soutenir l'innovation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer l'efficacité énergétique pour un Québec plus prospère. » - Jean Boulet, Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail du Québec et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec.

« Nous sommes fiers de prendre les devants en mettant à l'essai cette technologie prometteuse qui peut nous aider, ainsi que l'ensemble du secteur manufacturier, à atteindre nos objectifs de décarbonation. Ce projet témoigne de l'engagement de Kruger à intensifier ses efforts pour améliorer son empreinte environnementale et favoriser une prospérité durable. » - Justin Paillé, vice-président principal, Fabrication, Kruger Pâtes et papiers

À propos de Kruger

Fondée à Montréal en 1904, Kruger est un important fournisseur de produits de papier tissu, de cartonnage 100% recyclé, d'emballages de carton ondulé, de produits de pâte et de papier et d'énergie renouvelable. L'entreprise est également l'un des plus grands recycleurs de papiers et cartons en Amérique du Nord. Société familiale privée, Kruger compte 6 000 employés et ses établissements sont répartis au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve-et-Labrador, de même que dans les États du Tennessee, du Maine, de New York, de la Virginie, du Kentucky et du Rhode Island. www.kruger.com

SOURCE Kruger Inc.

RENSEIGNEMENTS : Marie-Claude Tremblay, Directrice, Communications d'entreprise, Kruger inc., 514 297-1364, [email protected]