MONTRÉAL, le 6 mai 2025 /CNW/ - La société Kruger a récemment publié son Rapport sur le développement durable 2024 : La durabilité en perspective. Ce document illustre son engagement continu à adopter des pratiques d'affaires responsables, un principe fondamental qui guide sa vision et ses opérations depuis des décennies. Aujourd'hui, Kruger va encore plus loin en abordant la durabilité dans une perspective de prospérité durable. Cette approche globale vise l'atteinte d'un équilibre harmonieux entre la croissance économique, la santé environnementale et l'équité sociale afin de générer des retombées positives pour l'ensemble des parties prenantes, la société et la planète.

« La prospérité durable exige que nous agissions sur tous les fronts, de la lutte contre les changements climatiques à la protection de nos ressources, en passant par l'efficacité énergétique, la création d'un environnement de travail sain, le soutien à l'éducation et l'établissement de partenariats solides avec nos communautés d'accueil et les peuples autochtones. Dans ce rapport, nous présentons fièrement nos récentes réalisations dans ces domaines critiques tout en reconnaissant le chemin à parcourir. »

-- Eric Ashby, vice-président exécutif et chef de l'Exploitation, Kruger inc.

Quelques faits saillants présentés dans le Rapport sur le développement durable 2024 de Kruger :

Économie circulaire : Kruger Recyclage joue un rôle clé pour faire de Kruger un chef de file dans le domaine. En 2024, 972 877 tonnes métriques de matières ont été détournées de l'enfouissement, incluant de la fibre réintégrée dans nos procédés de fabrication, ainsi que des matériaux divers revalorisés dans nos usines pour la production d'énergie.

Réduction de l'empreinte carbone : Kruger a implanté avec succès des projets majeurs d'efficacité énergétique, qui ont entraîné une diminution importante de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux opérations.

Lutte contre les changements climatiques et préservation des habitats naturels : Depuis 2018, les unités d'affaires de Kruger ont réalisé 44 projets liés au climat. Grâce à ces initiatives, nos opérations ont réduit leurs émissions globales de gaz à effet de serre de 76 000 tonnes.

Cultiver un environnement de travail sain : Kruger reconnaît ses employés comme la force motrice de l'entreprise. La santé et la sécurité, de même que l'éducation, la formation et l'évolution professionnelle des employés à tous les niveaux sont au centre de ses priorités.

Au cœur de la transition énergétique : Fondée en 2004, Kruger Énergie est un pilier central de la structure diversifiée de Kruger, guidant sa transition vers les énergies vertes. S'appuyant sur les principes mêmes d'un développement énergétique responsable et durable, elle opère 47 sites de production d'énergie renouvelable répartis au Canada , aux États-Unis et au Guatemala . La puissance installée globale de ses installations, actuellement à 650 MW, passera à 993 MW d'ici la fin de 2028 avec la mise en service de deux nouveaux parcs éoliens au Québec. Consultez le Rapport 2023-24 de Kruger Énergie.

Contribuer à la prospérité des communautés : Kruger maintient un engagement indéfectible envers les collectivités en soutenant plusieurs initiatives locales et communautaires. Elle entretient également des partenariats stratégiques avec des communautés autochtones à travers le Canada pour certains de ses projets.

À propos de Kruger

Fondée à Montréal en 1904, Kruger est un important fournisseur de produits de papier tissu, de cartonnage 100 % recyclé, d'emballages de carton ondulé, de produits de pâte et de papier et d'énergie renouvelable. L'entreprise est également l'un des plus grands recycleurs de papiers et cartons en Amérique du Nord. Société familiale privée, Kruger compte 6 000 employés et ses établissements sont répartis au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve-et-Labrador, de même que dans les États du Tennessee, du Maine, de New York, de la Virginie, du Kentucky et du Rhode Island. www.kruger.com

