La collection Cashmere 2024 mettra en vedette la magie de 16 grands noms de la mode qui créeront des tenues originales avec le papier hygiénique Cashmere, en soutien à la lutte contre le cancer du sein, et les Canadiens seront invités à voter pour la création gagnante en direct pour la première fois

TORONTO, le 23 sept. 2024 /CNW/ - La collection Cashmere qui, depuis plus de 20 ans, unit la communauté de la mode canadienne autour de la lutte contre le cancer du sein, a fièrement annoncé aujourd'hui le thème et les designers talentueux choisis pour sa collection 2024. La collection « Floraison » célèbre la force, le courage et l'espoir des survivantes du cancer du sein, en reconnaissant leur résilience et leur renaissance à mesure qu'elles « fleurissent » à travers leurs parcours respectifs.

Produits Kruger annonce la liste des designers pour la collection Cashmere 2024 en soutien à la cause du cancer du sein (Groupe CNW/Kruger Products Inc.)

Cette année, la collection Cashmere offre aux Canadiens une place aux premières loges pour assister en ligne à la soirée sur CashmereCollection.ca, avec une diffusion en direct du prestigieux événement, animée par Lainey Lui et Traci Melchor de etalk. En outre, un nombre limité de places en personne sera ouvert au grand public, ce qui lui donnera l'occasion exclusive d'assister à l'événement pour la première fois. La création gagnante sera couronnée lors de la grande finale de la soirée, à l'issue d'un vote en direct, faisant de la collection Cashmere 2024 une expérience interactive et immersive pour tous. Pour chaque vote, Produits Kruger versera 1 $ à la Société canadienne du cancer (SCC) et à la Fondation du cancer du sein du Québec (FCSQ) dans le cadre de leurs efforts de lutte contre le cancer du sein (jusqu'à concurrence de 50 000 $). La collecte de fonds en soutien aux programmes de sensibilisation, de prévention et de traitement du cancer du sein aura lieu le 30 octobre à 19 h 30, heure de l'Est, à Toronto, clôturant ainsi le Mois de la sensibilisation au cancer du sein, en partenariat avec la Société canadienne du cancer et la Fondation du cancer du sein du Québec.

« Nous sommes ravis que les Canadiens puissent assister à cet événement spécial et voter pour la création la plus inspirante et la plus éblouissante de la collection Floraison pour la première fois en direct », a déclaré Susan Irving, chef du marketing de Produits Kruger, fabricant de Cashmere. « Le thème de cette année rend hommage à la résilience, à la force et à l'optimisme de tant de femmes à travers le pays qui ont survécu au cancer du sein, ainsi qu'à celles qui ont été touchées par la maladie, y compris les professionnels de la santé, les familles et les amis des survivantes et de celles qui nous ont quittés. »

Les Canadiens peuvent également soutenir la cause en achetant des emballages roses spécialement identifiés de papier hygiénique Cashmere et Purex pendant le mois d'octobre, le Mois de la sensibilisation au cancer du sein. 1 $ provenant de la vente de chaque emballage portant la mention spéciale sera directement versé à la cause (jusqu'à concurrence de 100 000 $).

Talents de la mode qui participent pour la première fois ou qui sont de retour

Dans le cadre de la collection Cashmere 2024, ce sont 16 des meilleurs designers émergents et établis du Canada qui créeront des œuvres de haute couture spectaculaires et uniques à partir de papier hygiénique Cashmere luxueusement doux, la marque la plus vendue au Canada. La diversité de ces designers provenant de tout le pays leur permet d'exprimer les caractéristiques uniques de chacune de leurs régions du Canada dans leurs créations à la pointe de la mode.

Designers qui participent de nouveau :

Paul Hardy (Paul Hardy Design), Calgary , Alb. - 5 ans de participation

(Paul Hardy Design), , Alb. - 5 ans de participation Marie Saint Pierre ( Maison Marie Saint Pierre ), Montréal, Qc - 3 ans de participation

( ), Montréal, Qc - 3 ans de participation Nikki Wirthensohn Yassemi (NARCES), Toronto, Ont. - 3 ans de participation

- 3 ans de participation Helmer Joseph , Montréal, Qc - 2 ans de participation

, Montréal, Qc - 2 ans de participation Shelli Oh , Toronto, Ont. - 2 ans de participation

, - 2 ans de participation Hilary MacMillan , Toronto, Ont. - 1 an de participation

, - 1 an de participation Nadya Toto , Montréal, Qc - 1 an de participation

, Montréal, Qc - 1 an de participation Alex S. Yu , Vancouver , C.-B. - 1 an de participation

, , C.-B. - 1 an de participation Chavah Lindsay , Saint John , N.-B. - 1 an de participation

, , N.-B. - 1 an de participation Wiwa Blue (WIDI'Z), Montréal, Qc - 1 an de participation

Nouveaux designers :

Adam X, Toronto, Ont.

Ou Ma (OUMA), Vancouver , C.-B.

, C.-B. Mikael Derderian (MIKAEL D), Montréal, Qc

(MIKAEL D), Montréal, Qc Angela DeMontigny , Ancaster, Ont.

, Sam Wong ( WONG KWOK SHING ), Toronto, Ont.

( ), Himikalas Pamela Baker, Toronto, Ont.

L'équipe de production de la collection Cashmere 2024 est composée des personnes suivantes : directeur de la création, Hans Koechling; styliste, Lisa Williams; illustratrice, Lauren Pearson; et photographe, Matt Barnes.

À propos de la collection Cashmere

Fondée en 2004, la collection Cashmere, primée à l'international, est une ardente partisane de la communauté du design de mode du Canada et de la lutte contre le cancer du sein. De nombreux grands noms de la mode canadienne ont contribué à la collection, notamment Marie Saint Pierre, Greta Constantine, Denis Gagnon, David Dixon, Rudsak, NARCES, Stephan Caras, Lucian Matis, Rodney Philpott et bien d'autres.

Au cours des 20 dernières années, la collection Cashmere a recueilli plus de 5 millions de $ pour soutenir les programmes de sensibilisation, de prévention et de traitement du cancer du sein pour ses partenaires caritatifs, la Société canadienne du cancer (SCC) et la Fondation du cancer du sein du Québec (FCSQ).

À propos de Cashmere et Produits Kruger inc.

Le papier hygiénique Cashmere, la marque la plus vendue au Canada, reflète l'engagement de Produits Kruger à fournir aux consommateurs des produits de papier hygiénique de la plus haute qualité, fabriqués au Canada. Produits Kruger est le plus grand fabricant de produits de papier à usage domestique, industriel et commercial au Canada. Produits Kruger dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties®' et Bonterra®. Produits Kruger a environ 2 800 employés et exploite neuf usines en Amérique du Nord qui ont obtenu la certification de la chaîne de traçabilité (CoC) du FSC® (code de licence FSC® C104904). Pour plus de renseignements, visitez www.produitskruger.ca.

Contribuant depuis longtemps à la lutte contre le cancer du sein, Produits Kruger inc. soutient la Fondation canadienne du cancer du sein (FCCS), qui fait maintenant partie de la Société canadienne du cancer (SCC), depuis 2005, et est actuellement l'un des cinq principaux partenaires nationaux de la SCC luttant contre le cancer du sein. Produits Kruger inc. est également l'un des principaux donateurs de la Fondation du cancer du sein du Québec.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer (SCC) est la seule organisation de bienfaisance nationale qui soutient les Canadiens atteints de tous les types de cancer dans les communautés à travers le pays. Aucune autre organisation ne fait ce que nous faisons; nous sommes la voix des Canadiens qui tiennent à la lutte contre le cancer. Nous finançons la recherche de pointe, fournissons un système de soutien à toutes les personnes touchées par le cancer et élaborons des politiques de santé visant à prévenir le cancer et à soutenir les personnes qui vivent avec la maladie.

La SCC est le plus grand organisme national de collecte de fonds pour la recherche sur le cancer du sein au Canada. Les investissements dans la recherche, combinés à un dépistage précoce et à de meilleures thérapies et traitements, ont permis de réduire de 44 % le taux de mortalité par cancer du sein depuis la fin des années 1980. Il reste encore beaucoup à faire, car le cancer du sein reste le cancer le plus fréquemment diagnostiqué et la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes au Canada. Les fonds collectés grâce à ce partenariat seront investis dans les principaux programmes de recherche et de soutien de la SCC sur le cancer du sein.

Pour plus de renseignements, visitez ici.

À propos de la Fondation du cancer du sein du Québec

La Fondation du cancer du sein du Québec est le seul organisme philanthropique à s'assurer que les résultats de ses investissements dans la recherche sur le cancer du sein demeurent au Québec. En plus de 29 ans, elle a collecté plus de 61 millions de dollars, qu'elle a investis dans la recherche de pointe et dans les programmes de soutien gratuits destinés aux patientes atteintes d'un cancer du sein et à leurs proches. Grâce à la recherche et à l'innovation, au soutien et à l'éducation, elle veille à ce que les personnes atteintes de la maladie et leurs familles restent au cœur de sa mission. Familles, chercheurs, bénévoles et donateurs partagent tous le même espoir : accroître le taux de survie des personnes touchées par le cancer du sein et améliorer leur qualité de vie. Suivez la FCSQ sur les médias sociaux sur Facebook , LinkedIn , Twitter et Instagram.

Les illustrations en haute résolution de Lauren Pearson de la collection Cashmere 2024 peuvent être téléchargées ici.

