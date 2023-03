Produits Kruger s'est engagé à donner plus de 600 000 $ à ce jour pour aider les familles de joueurs de hockey canadiens dans le besoin en éliminant les obstacles et en rendant le sport plus accessible

TORONTO, le 29 mars 2023 /CNW/ - Produits Kruger, le premier fabricant canadien de papier Cashmere®, Purex®, Scotties® et SpongeTowels®, réaffirme son engagement à aider les collectivités qu'il dessert en annonçant le retour de La passe à la relève Kruger, un programme conçu pour aider un plus grand nombre d'enfants à se rendre sur la glace et à jouer au hockey, le sport bien-aimé des Canadiens.

Cette année, six associations canadiennes de hockey mineur recevront chacune un don de 25 000 $ dans le cadre du programme La passe à la relève Kruger afin de subventionner les frais d'inscription des joueurs dans le besoin. De plus, dans le cadre du programme La passe à la relève Kruger, l'une de ces associations recevra une « deuxième passe » supplémentaire de 50 000 $, une subvention entièrement consacrée à la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion dans le hockey, dans le but de bâtir un avenir plus équitable et plus inclusif pour les enfants qui pratiquent ce sport.

« Chez Produits Kruger, beaucoup d'entre nous sont des athlètes et des amateurs de sport qui ont vu le pouvoir du sport pour unir les communautés, inspirer les générations et ouvrir des possibilités à l'extérieur de l'aréna », a déclaré Susan Irving, chef de la direction de Produits Kruger et fière maman de deux enfants qui jouent au hockey. « C'est pourquoi nous sommes ravis de soutenir davantage de familles canadiennes et d'aider les enfants à participer au sport qu'ils aiment.»

La troisième saison de La passe à la relève Kruger : Six associations de hockey mineur gagnantes

Au cours des deux dernières années, le programme La passe à la relève Kruger a aidé des centaines de familles dans le besoin, en rendant le hockey plus abordable et plus accessible. À ce jour, le programme La passe à la relève Kruger a versé plus de 600 000 $ à des familles et à des collectivités de tout le Canada, aidant ainsi des milliers d'enfants canadiens à monter sur la glace et à atteindre leurs objectifs de hockey.

Les associations sélectionnées cette année ont été choisies en fonction de leurs efforts pour atteindre les familles ayant besoin d'une aide financière, inspirer les jeunes à tomber amoureux du sport, aider les jeunes à réaliser leurs rêves grâce au hockey, et encourager la diversité et l'inclusion dans la communauté.

Les associations gagnantes sont les suivantes:

Association de Hockey Mineur de Flin Flon - Flin Flon, MB

Club de hockey Knights - Calgary, AB

Association de Hockey Féminine du Grand Miramichi - Miramichi , N.-B.

, N.-B. Ligue de Hockey de Moss Park - Moss Park, ON

Moss Park, ON Association de Hockey Mineur Pointe-Aux-Trembles - Montréal, QC

Montréal, QC Association de Hockey Féminin de Gloucester - Cumberland - Ottawa, ON

Construire un avenir équitable dans le hockey avec le retour de la « deuxième passe »

Produits Kruger reconnaît le rôle crucial que jouent les sports dans la promotion de la diversité et de l'inclusion et aide les associations de hockey mineur à faire de même. S'appuyant sur le succès de l'année dernière, Produits Kruger remettra sur pied le programme « deuxième passe » , qui vise à soutenir la diversité, l'équité et l'inclusion dans le hockey canadien. L'entreprise accordera une subvention supplémentaire de 50 000 $ à l'une des associations de hockey gagnantes, choisie en fonction de ses plans de promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion au sein de sa communauté par le biais d'initiatives liées au hockey.

En 2022, le programme a fièrement soutenu l'Association de Hockey Féminin du Cap-Breton en tant que premier bénéficiaire du programme « deuxième passe ». L'association a utilisé le financement pour élargir ses programmes, offrant des opportunités à 160 nouvelles joueuses de hockey, 10 nouvelles gardiennes de but, 14 officiels et 20 entraîneurs, et accueillant près de 400 joueuses à ce jour.

« Nous nous sommes engagés à construire un avenir plus équitable et plus inclusif pour les enfants dans le hockey", déclare Irving. "Grâce au La passe à la relève de Kruger, nous voulons aider les enfants à rester sur la glace et à jouer au jeu qu'ils aiment, tout en promouvant la diversité et l'inclusion dans le sport. »

Le lauréat de la « deuxième passe » sera annoncé le 13 avril 2023. Pour plus d'informations sur La passe à la relève Kruger, veuillez consulter le site www.krugerbigassist.ca/fr .

À propos de Produits Kruger

KPLP est le premier fabricant canadien de produits de papier tissu de qualité pour usage domestique, industriel et commercial. Produits Kruger dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues telles que Cashmere®, Purex®, SpongeTowels® et Scotties®'. Produits Kruger compte environ 2 800 employés et a été nommé compagnies les mieux gérées au Canada en 2021. La société exploite neuf sites de production certifiés FSC® COC (FSC C-104904) en Amérique du Nord. Pour plus d'informations, visitez le site www.produitskruger.ca .

