Kruger s'est associé à Macklin Celebrini, Nazem Kadri, Marie-Philip Poulin, Natalie Spooner et Hayley Wickenheiser pour rallier les Canadiens à la cause.

Les Canadiens peuvent proposer la candidature d'une association de hockey mineur jusqu'au 10 février 2025 pour avoir la chance de recevoir 100 000 dollars.

Maintenant à sa cinquième année, La passe à la relève Kruger s'est engagé à verser un million de dollars pour rendre le hockey plus accessible et plus inclusif.

TORONTO, le 9 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Produits Kruger, le principal fabricant canadien de papier Cashmere®, Purex®, Scotties®, SpongeTowels® et Bonterra™, a annoncé la 5e année du programme La passe à la relève Kruger ainsi qu'une liste de joueurs de hockey vedettes qui serviront d'ambassadeurs du programme pour célébrer le pouvoir de l'assistance qui fait des rêves de hockey une réalité.

Chacun des ambassadeurs du programme La passe à la relève Kruger représente l'une des cinq régions du Canada et incitera les Canadiens à proposer la candidature d'une association et à voter pour le gagnant du grand prix. D'ici au 10 février 2025, les Canadiens peuvent proposer la candidature d'une association de hockey mineur qui aura la chance de recevoir 100 000 $.

Le pouvoir d'une passe décisive a aidé chaque ambassadeur à réaliser ses rêves de hockeyeur. Aujourd'hui, ils s'unissent pour redonner au suivant afin d'aider plus d'enfants à accéder au sport canadien, tout en inspirant la prochaine génération de joueurs à adopter l'esprit de l'assistance sur la glace et au-delà. Les athlètes ambassadeurs du programme La passe à la relève sont :

Pacifique: Macklin Celebrini , premier choix au repêchage de la LNH 2024

, premier choix au repêchage de la LNH 2024 Prairies: Nazem Kadri , champion de la Coupe Stanley

, champion de la Coupe Stanley Québec: Marie-Philip Poulin , quadruple médaillée olympique et triple championne du monde

, quadruple médaillée olympique et triple championne du monde Ontario : Natalie Spooner , triple médaillée olympique et championne du monde

: , triple médaillée olympique et championne du monde Atlantique: Hayley Wickenheiser , quintuple médaillée olympique et membre du Temple de la renommée du hockey

« Maintenant que le programme en est à sa cinquième année, nous sommes fiers de voir l'impact que La passe à la relève Kruger a eu jusqu'à présent sur les communautés à travers le Canada », a déclaré Susan Irving, chef de la direction de Produits Kruger. « En tant qu'entreprise canadienne, nous sommes ravis de célébrer cette année charnière en nous associant à cinq incroyables professionnels du hockey canadiens afin de rallier les Canadiens de tout le pays pour qu'ils se joignent au programme de soutien qui permettra à un plus grand nombre d'enfants d'avoir l'occasion de jouer au hockey mineur. »

L'impact du La passe à la relève Kruger

Depuis 2020, La passe à la relève Kruger s'est engagé à verser un million de dollars pour permettre à davantage d'enfants d'avoir accès au hockey. Au cours de ses cinq premières années, le programme a eu un impact significatif sur le hockey mineur au Canada, en donnant des fonds à plus de 45 associations de hockey d'un océan à l'autre et en aidant plus de 1 000 familles canadiennes à accéder à ce sport.

Cette année, cinq associations canadiennes de hockey mineur recevront chacune 25 000 dollars, et un grand gagnant recevra 75 000 dollars supplémentaires, à l'issue d'un vote public, pour rendre le hockey plus accessible et plus inclusif dans leur communauté.

L'association de hockey mineur TASA, lauréate du grand prix La passe à la relève Kruger de l'année dernière, a reçu 100 000 dollars pour soutenir les familles qui ont besoin d'aide et pour inciter davantage d'enfants de leur communauté à pratiquer le hockey. Située à Upper Tantallon, en Nouvelle-Écosse, la TASA a utilisé ses fonds pour lancer « Come Try Hockey », un programme de formation de 16 semaines destiné aux garçons et aux filles âgés de 8 à 13 ans, afin qu'ils montent sur la glace pour la première fois. Tous les enfants ont reçu l'équipement nécessaire et l'inscription est gratuite, ce qui donne aux enfants de la communauté la possibilité de participer, quelle que soit leur situation.

« Le hockey permet aux enfants d'acquérir de nombreuses aptitudes, tant sur la patinoire qu'en dehors, et ce sont des programmes comme La passe à la relève Kruger qui donnent à tous les enfants qui veulent prendre un bâton la chance d'aller sur la glace », a déclaré M. Wickenheiser, qui a rejoint La passe à la relève l'année dernière. « Le hockey est un sport coûteux, avec des frais d'inscription et des coûts d'équipement en hausse. Il est plus important que jamais de veiller à ce que chaque enfant ait la possibilité de jouer et de faire tomber les barrières qui se dressent sur leur chemin. »

Comment les Canadiens peuvent-ils s'impliquer ?

Les Canadiens peuvent dès maintenant proposer en ligne la candidature d'une association de hockey mineur, et ce jusqu'au 10 février 2025. Une fois les lauréats régionaux annoncés à la fin du mois de mars, les Canadiens pourront également participer et voter pour le lauréat du grand prix en avril 2025.

De plus, les Canadiens peuvent acheter un emballage spécialement identifié de Cashmere®, Purex®, Scotties®, SpongeTowels® ou Bonterra® jusqu'au 28 février 2025 pour réclamer une tuque La passe à la relève Kruger en édition limitée. Les recettes de chaque emballage serviront à financer le don de La passe à la relève Kruger remis aux communautés gagnantes, afin que les Canadiens puissent porter fièrement leur tuque comme symbole de leur soutien pour rendre le hockey plus accessible et plus inclusif.

Pour en savoir plus sur La passe à la relève Kruger, veuillez consulter le site www.passealareleve.ca.

À propos de Produits Kruger

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier tissu de qualité pour usage domestique, industriel et commercial. Produits Kruger dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues telles que Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties®, White Swan® et Bonterra™. Produits Kruger compte environ 2 200 employés et exploite neuf sites de production certifiés FSC® COC (FSC C-104904) au Canada. Pour plus d'informations, visitez le site www.produitskruger.ca

