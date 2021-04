OTTAWA, ON, le 27 avril 2021 /CNW/ - La Loi de l'impôt sur le revenu indique que la date limite de production des déclarations de revenus et de prestations pour la plupart des Canadiens est le 30 avril. Il est important de produire votre déclaration de revenus à temps, car vous pourriez avoir droit à un remboursement, à des prestations ou à des crédits.

Si vous, votre époux ou votre conjoint de fait êtes un travailleur indépendant, vous avez tous les deux jusqu'au 15 juin 2021 pour produire vos déclarations de 2020.

Évitez l'interruption de paiements de vos prestations et crédits

Produire vos déclarations à temps d'ici le 30 avril est essentiel pour vous assurer que vos paiements de crédits et de prestations (y compris les prestations de la relance économique de la COVID-19) ne sont pas interrompus et que vous recevez votre remboursement, s'il y a lieu, en temps opportun.

Si vous produisez votre déclaration sur papier, nous vous encourageons à le faire avant le 30 avril 2021, car le traitement des déclarations sur papier pourrait prendre de 10 à 12 semaines, et pourrait prendre encore plus de temps cette année en raison de la COVID-19.

Il est important de produire votre déclaration à temps si vous recevez les prestations de la relance économique liées à la COVID-19, comme la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE). L'Agence du revenu du Canada utilise les renseignements de vos déclarations de 2019 et de 2020 pour confirmer votre admissibilité à ces prestations. Si vous produisez votre déclaration à temps, vous éviterez que vos versements soient interrompus le temps que l'Agence valide votre admissibilité.

Si votre revenu imposable total en 2020 était de 75 000 $ ou moins et que vous avez reçu au moins une prestation liée à la COVID-19 en 2020, vous bénéficierez automatiquement de l'allègement des intérêts sur vos impôts dus de 2020 jusqu'au 30 avril 2022 si vous produisez votre déclaration d'ici le 30 avril 2021. Vous devriez tout de même produire votre déclaration à temps, car des pénalités pour production tardive s'appliqueront tout de même si vous produisez votre déclaration après le 30 avril.

La pandémie de COVID-19 peut occasionner des retards dans le traitement des déclarations papier, dans le traitement des modifications à apporter aux déclarations, dans la livraison des avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, ainsi que dans la livraison des chèques par la poste. L'Agence du revenu du Canada traitera les déclarations en format papier et tout changement demandé dans l'ordre où elle les recevra.

Étant donné que ces retards n'ont aucune incidence sur le traitement des déclarations électroniques, l'Agence vous encourage à vous inscrire au dépôt direct et à produire votre déclaration en ligne pour obtenir votre remboursement plus rapidement et éviter tout retard. La page Préparez-vous de l'Agence fournit des renseignements sur la production en ligne et les dates limites, ainsi que des liens utiles.

Vous voulez faire un paiement?

Vous pouvez payer votre impôt en ligne! Vous n'avez pas besoin de quitter le confort de votre maison. Vous pouvez payer en ligne de plusieurs façons :

des services en ligne ou téléphoniques de votre institution financière;

à l'aide du service Mon paiement qui vous permet de faire des paiements à l'Agence du revenu du Canada en ligne avec votre carte Visa MD Débit, MasterCard MD Débit ou Interac MD en ligne provenant d'une institution financière participante. Vous pouvez accéder à Mon paiement à partir de Mon dossier ou de MonARC;

en ligne avec votre carte Visa Débit, MasterCard Débit ou Interac en ligne provenant d'une institution financière participante. Vous pouvez accéder à Mon paiement à partir de Mon dossier ou de MonARC; Utilisez Mon dossier et MonARC pour :

établir un débit préautorisé;



payer un montant en souffrance ou faire des paiements d'acomptes provisionnels;



effectuer des paiements préautorisés à l'Agence à partir de votre compte bancaire canadien;

par carte de crédit, PayPal ou virement Interac par un tiers fournisseur de services;

Vous pouvez également effectuer des paiements en personne, si les lignes directrices locales en matière de santé publique le permettent. Vous pouvez notamment payer :

Vous ne pouvez pas payer le montant avant la date limite?

Si vous ne pouvez pas payer ce que vous devez immédiatement, produisez votre déclaration de revenus avant la date limite pour éviter des pénalités. Si vous produisez votre déclaration de revenus avant la date limite, vous pourriez conclure une entente de paiement. Cette entente vous permettra de faire de plus petits paiements sur une période donnée, jusqu'à ce que vous ayez payé votre dette entière, y compris les intérêts.

Les dispositions d'allègement pour les contribuables permettent à l'Agence d'annuler les pénalités ou les intérêts ou d'y renoncer dans certaines conditions si vous êtes dans l'impossibilité de respecter vos obligations fiscales.

Pour en savoir plus

Soyez branché

suivez-la sur Facebook

suivez-la sur Twitter à @AgenceRevCan

suivez-la sur LinkedIn

abonnez-vous à une de ses listes d'envoi électronique

ajoutez ses fils RSS à votre lecteur de nouvelles

regardez ses vidéos sur l'impôt sur YouTube

SOURCE Agence du revenu du Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Relations avec les médias, Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, [email protected]

Liens connexes

http://www.cra-arc.gc.ca/