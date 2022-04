MONTRÉAL, le 29 avril 2022 /CNW/ - La priorité absolue du gouvernement du Canada demeure la protection de la santé et de la sécurité de tous les Canadiens. Depuis le début de la pandémie, nous avons travaillé sans relâche afin d'obtenir de l'équipement de protection individuelle pouvant sauver des vies, d'investir dans notre système de soins de santé et de veiller à ce que tout le monde puisse se faire vacciner. À mesure que nous nous remettrons de la pandémie, nous continuerons à renforcer la capacité du Canada à concevoir et à produire des vaccins fabriqués au Canada afin d'assurer la santé des Canadiens aujourd'hui et à l'avenir, tout en créant de bons emplois.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que Moderna, le fabricant de vaccins contre la COVID-19, construira au Québec une installation de production à la fine pointe de la technologie pour offrir des vaccins fabriqués au Canada. Une fois terminée, cette nouvelle installation pourra produire annuellement jusqu'à 100 millions de doses de vaccin à ARNm. Elle créera également des centaines de bons emplois.

La construction doit commencer cette année, et l'installation devrait être fonctionnelle au plus tôt en 2024, sous réserve des autorisations de planification et réglementaires. Outre les vaccins contre la COVID-19, l'installation devrait permettre la production de vaccins contre d'autres maladies respiratoires, comme la grippe, sous réserve de leur conception par Moderna - qui est en cours - et de leur approbation par Santé Canada.

Renforcer notre secteur de la biofabrication et des sciences de la vie partout au pays nous aidera à rétablir la capacité de fabrication de vaccins du Canada, à amener l'innovation canadienne aux premières lignes des solutions de santé de demain et à mieux nous préparer aux futures crises sanitaires, tout en faisant croître l'économie et en créant de bons emplois.

« Les vaccins contre la COVID-19 ont sauvé des vies et permis aux Canadiens de reprendre les activités qu'ils aiment. L'annonce d'aujourd'hui signifie que les travailleurs canadiens et l'innovation canadienne vont jouer un rôle clé pour assurer la sécurité de nos communautés, maintenant et à l'avenir. Cette initiative se traduira également par la création de centaines de nouveaux emplois bien rémunérés pendant que nous nous remettons de cette pandémie et bâtissons un avenir meilleur pour tout le monde. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« L'annonce d'aujourd'hui est un autre exemple de la promesse que nous avons faite aux Canadiens de les soutenir tout au long de cette pandémie et au-delà. Dès le début, nous avons pris des mesures stratégiques à court terme avec une vision à long terme pour bien préparer le Canada aux futures pandémies tout en renforçant notre économie et en créant de bons emplois pour les Canadiens. L'établissement de Moderna ici au Canada témoigne de cette vision et de l'attrait du Canada comme pays propice à l'investissement et à l'innovation. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Assurer la santé et la sécurité des gens au Canada est l'une des grandes priorités de notre gouvernement. Les nouvelles installations de Moderna vont améliorer la sécurité sanitaire et la préparation aux pandémies au pays grâce à l'accès rapide à des vaccins innovants et de pointe qui contribuent à sauver des vies. La présence de Moderna contribuera également à faire du Canada un chef de file mondial dans le domaine de la technologie de l'ARNm, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère d'innovation dans le domaine de la santé. »

-- L'hon. Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

« Notre gouvernement continue de travailler en partenariat avec les principaux fabricants de vaccins afin de créer une capacité nationale de biofabrication de vaccins à ARNm sûrs et efficaces. Nous nous employons à assurer l'accès du Canada aux vaccins à l'avenir et à continuer de protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens. »

-- L'hon. Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Nous sommes ravis de franchir cette étape importante avec le gouvernement du Canada et de mettre à la disposition de la population canadienne une installation de pointe pour la production de vaccins à ARNm. Le gouvernement a fait preuve d'un véritable leadership dans la lutte contre la COVID-19. Nous avons une vision commune de la nécessité fondamentale de se préparer aux futures pandémies et urgences sanitaires. »

-- Stéphane Bancel, président-directeur général, Moderna

Moderna est une entreprise de biotechnologie innovatrice spécialisée dans les produits thérapeutiques et les vaccins à ARNm. Plus de 29 millions de doses de son vaccin Spikevax ont été distribuées au Canada depuis le début de la pandémie.

a annoncé un protocole d'entente avec Moderna pour la construction au d'une installation de production de vaccins à ARNm à la fine pointe de la technologie. La construction doit commencer cette année, et l'installation devrait être fonctionnelle au plus tôt en 2024, sous réserve des autorisations de planification et réglementaires. On met actuellement la dernière main à un accord définitif, lequel sera fondé sur le protocole d'entente de 2021 entre le gouvernement du Canada et Moderna.

et Moderna. Moderna s'engage à établir des partenariats avec les principales universités et institutions de recherche du Canada afin de faire progresser la recherche et le développement ici, au pays.

afin de faire progresser la recherche et le développement ici, au pays. L'annonce d'aujourd'hui constitue une étape importante de la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada . Lancée en juillet 2021, cette stratégie présente une vision à long terme pour protéger les Canadiens contre les futures pandémies et autres urgences sanitaires.

. Lancée en juillet 2021, cette stratégie présente une vision à long terme pour protéger les Canadiens contre les futures pandémies et autres urgences sanitaires. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement a investi plus de 1,6 milliard de dollars dans 30 projets dans le secteur de la biofabrication, des vaccins et des produits thérapeutiques afin de soutenir la mise au point et la fabrication au Canada de vaccins et de traitements sûrs et efficaces pour faire face à la COVID-19, à de futures pandémies et à d'autres priorités sanitaires.

de vaccins et de traitements sûrs et efficaces pour faire face à la COVID-19, à de futures pandémies et à d'autres priorités sanitaires. Par l'intermédiaire du Fonds stratégique pour l'innovation, le gouvernement a soutenu des projets d'un bout à l'autre du pays. Cela comprend : jusqu'à 415 millions de dollars pour aider Sanofi à construire une installation de fabrication de bout en bout de vaccins contre l'influenza à Toronto , en Ontario ; jusqu'à 175,6 millions de dollars à AbCellera pour appuyer ses recherches sur la thérapie par anticorps et la construction d'une installation de production d'anticorps en Colombie-Britannique; 39,8 millions de dollars à BioVectra pour la construction d'une installation de pointe à l'Île-du-Prince-Édouard et la reconfiguration des installations de l'entreprise en Nouvelle Écosse.

, en ; jusqu'à 175,6 millions de dollars à AbCellera pour appuyer ses recherches sur la thérapie par anticorps et la construction d'une installation de production d'anticorps en Colombie-Britannique; 39,8 millions de dollars à BioVectra pour la construction d'une installation de pointe à l'Île-du-Prince-Édouard et la reconfiguration des installations de l'entreprise en Nouvelle Écosse. Le gouvernement a également investi 126 millions de dollars dans la construction d'un nouveau centre de production de produits biologiques sur le site Royalmount du Conseil national de recherches du Canada , à Montréal. Ce nouveau centre sera en mesure de produire de bout en bout de grandes quantités de vaccins - environ 24 millions de doses par an, selon le candidat-vaccin.

, à Montréal. Ce nouveau centre sera en mesure de produire de bout en bout de grandes quantités de vaccins - environ 24 millions de doses par an, selon le candidat-vaccin. De plus, le Budget 2021 prévoyait un investissement total de 2,2 milliards de dollars sur sept ans pour favoriser la croissance d'un secteur national des sciences de la vie dynamique et assurer la préparation du pays aux pandémies. Ces fonds aideront à enrichir le bassin de talents et à renforcer les systèmes de recherche du Canada ainsi qu'à favoriser la croissance des entreprises canadiennes du secteur des de la vie.

