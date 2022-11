LAVAL, QC, le 7 nov. 2022 /CNW/ - En ces temps d'incertitude économique mondiale, le gouvernement du Canada restera là pour les gens, comme ce fut le cas pendant la pandémie. En poursuivant nos efforts pour attirer des investissements dans la recherche et le développement et dans la fabrication, nous continuerons de créer de bons emplois pour la classe moyenne et de bâtir une économie centrée sur le bien-être de tous les Canadiens.

Le premier ministre Justin Trudeau a pris part aujourd'hui à la première pelletée de terre de la nouvelle installation de pointe du fabricant de vaccins Moderna à Laval, au Québec, qui lui servira à produire des vaccins à ARNm. Lorsque les travaux seront achevés, Moderna pourra fabriquer ici même au Canada jusqu'à 100 millions de doses du vaccin à ARNm par année et créer des centaines de bons emplois. Le premier ministre en a également profité pour rappeler aux Canadiens de tenir à jour leur couverture vaccinale contre la COVID-19, notamment en recevant leurs doses de rappel lorsqu'ils y sont admissibles afin de se protéger et de protéger leurs proches.

Les travaux de construction de l'installation devraient se terminer au plus tôt en 2024. En plus des vaccins contre la COVID-19, Moderna pourra y produire des vaccins contre d'autres maladies respiratoires, comme l'influenza, lorsqu'elle aura fini de les élaborer et qu'ils seront approuvés par Santé Canada.

Au cours de la pandémie, nous avons travaillé fort pour acquérir de l'équipement de protection personnelle qui permet de sauver des vies, pour investir dans notre système de soins de santé et pour veiller à ce que toute personne admissible en sol canadien puisse se faire vacciner. Au fil du temps, nous renforcerons le secteur canadien de la biofabrication et des sciences de la vie afin de rétablir la capacité de production de vaccins au pays, d'intégrer pleinement l'innovation canadienne aux solutions sanitaires de demain et de mieux nous préparer aux éventuelles crises sanitaires - tout en favorisant la croissance économique et la création d'emplois.

Citations

« Les vaccins contre la COVID-19 ont sauvé des vies et ont permis aux Canadiens de reprendre les activités qu'ils aiment. La première pelletée de terre de cette installation de production de vaccins est une étape importante vers l'atteinte de notre objectif qui consiste à ce que les travailleurs canadiens et l'innovation canadienne jouent un rôle essentiel dans la protection de nos communautés et à bâtir une économie centrée sur le bien-être de tous les Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« L'inauguration des travaux de construction de l'installation de Moderna à Laval, aujourd'hui, nous rapproche un peu plus de la vision d'avenir dans laquelle nos vaccins sont fabriqués ici même, au Canada. Dotée de travailleurs, de chercheurs et d'étudiants de talent, Laval jouera un rôle central dans la santé mondiale et l'innovation sanitaire. La présence de Moderna au Canada permettra de renforcer notre écosystème national de la biofabrication, ce qui maintiendra tout le secteur sur sa trajectoire de croissance et lui permettra de créer encore plus d'emplois partout au pays. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« L'une des meilleures façons d'éviter les symptômes les plus graves, les hospitalisations et les décès attribuables à la COVID-19 demeure de rester à jour dans le calendrier de vaccination. En renforçant la capacité de production intérieure du Canada, nous améliorons la sécurité sanitaire et la préparation aux pandémies au pays puisque cela nous donnera rapidement accès à des vaccins innovateurs à la fine pointe de la technologie qui pourront nous aider à sauver des vies. »

-- L'hon. Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

« Notre gouvernement continue de veiller à ce que les Canadiens aient accès aux plus récents vaccins maintenant et à l'avenir. Le début des travaux de construction de cette nouvelle installation est une autre étape importante, dans le cadre de notre partenariat avec Moderna, vers la création d'une capacité nationale de biofabrication de vaccins à ARNm. En ayant accès à des vaccins fabriqués au Canada, nous serons mieux préparés en cas de nouvelle pandémie. Notre priorité a toujours été et restera de protéger la santé et la sécurité de tout le monde au Canada. »

-- L'hon. Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Je suis extrêmement heureux que nous ayons réussi à attirer Moderna à Laval. Cette arrivée vient consolider le secteur biopharmaceutique implanté depuis longtemps à Laval et lancer en grand la deuxième phase de la Cité de la Biotech. »

-- Stéphane Boyer, maire de Laval

« Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape pour Moderna et son partenariat stratégique à long terme avec le gouvernement du Canada, à l'appui de la préparation aux pandémies. Nous avançons rapidement afin d'offrir aux Canadiens une capacité d'approvisionnement et de fabrication locale de vaccins à ARNm, et notre objectif est d'achever les travaux de construction de notre usine au Québec d'ici la fin de 2024. »

-- Noubar Afeyan, cofondateur et président, Moderna

Faits saillants

Moderna est une entreprise de biotechnologie innovatrice spécialisée dans les produits thérapeutiques et les vaccins à ARNm. En août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un protocole d'entente avec Moderna pour la construction au Canada d'une installation de production de vaccins à ARNm à la fine pointe de la technologie. En avril 2022, le premier ministre a annoncé que l'objectif était de construire cette nouvelle installation au Québec. Depuis, une entente définitive a été conclue entre le gouvernement du Canada et Moderna.

a annoncé un protocole d'entente avec Moderna pour la construction au d'une installation de production de vaccins à ARNm à la fine pointe de la technologie. En avril 2022, le premier ministre a annoncé que l'objectif était de construire cette nouvelle installation au Québec. Depuis, une entente définitive a été conclue entre le gouvernement du et Moderna. Moderna établit des partenariats avec les principales universités et institutions de recherche du Canada afin de faire progresser la recherche et le développement ici, au pays.

afin de faire progresser la recherche et le développement ici, au pays. Par l'intermédiaire du Fonds stratégique pour l'innovation, le gouvernement a soutenu des projets d'un bout à l'autre du pays. Cela comprend : jusqu'à 415 millions de dollars pour aider Sanofi à construire une installation de fabrication de bout en bout de vaccins contre l'influenza à Toronto , en Ontario ; jusqu'à 175,6 millions de dollars à AbCellera pour appuyer ses recherches sur la thérapie par anticorps et la construction d'une installation de production d'anticorps en Colombie-Britannique; 39,8 millions de dollars à BioVectra pour la construction d'une installation de pointe à l'Île-du-Prince-Édouard et la reconfiguration des installations de l'entreprise en Nouvelle-Écosse.

, en ; jusqu'à 175,6 millions de dollars à AbCellera pour appuyer ses recherches sur la thérapie par anticorps et la construction d'une installation de production d'anticorps en Colombie-Britannique; 39,8 millions de dollars à BioVectra pour la construction d'une installation de pointe à l'Île-du-Prince-Édouard et la reconfiguration des installations de l'entreprise en Nouvelle-Écosse. Le gouvernement a également investi 126 millions de dollars dans la construction d'un nouveau centre de production de produits biologiques sur le site Royalmount du Conseil national de recherches du Canada , à Montréal. Ce centre a reçu sa licence d'établissement de produits pharmaceutiques en août 2022 et sera en mesure de produire de bout en bout de grandes quantités de vaccins, soit environ 24 millions de doses par an.

, à Montréal. Ce centre a reçu sa licence d'établissement de produits pharmaceutiques en août sera en mesure de produire de bout en bout de grandes quantités de vaccins, soit environ 24 millions de doses par an. Le Budget 2021 prévoyait un investissement total de 2,2 milliards de dollars sur sept ans pour favoriser la croissance d'un secteur national des sciences de la vie dynamique et assurer la préparation aux pandémies. Ces fonds aideront à enrichir le bassin de talents et à renforcer les systèmes de recherche du Canada ainsi qu'à favoriser la croissance des entreprises canadiennes du secteur des sciences de la vie.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]