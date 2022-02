Produire des effets durables et offrir de meilleures possibilités aux personnes en situation de handicap : deux appels de propositions lancés

GATINEAU, QC, le 4 févr. 2022 /CNW/ - Bâtir des communautés accessibles et inclusives, au sein desquelles les personnes en situation de handicap ont une chance égale de s'épanouir et de prospérer, sera un élément essentiel de la relance économique du Canada suivant la pandémie de COVID-19. C'est pourquoi le gouvernement du Canada appuie des projets communautaires qui leur offrent un plus grand accès et de meilleures possibilités.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a lancé deux appels de propositions dans le cadre de la composante Personnes handicapées du Programme de partenariats pour le développement social, lesquels totalisent 5,6 millions de dollars.

Les fonds seront versés par l'intermédiaire de deux volets distincts :

Le volet de la Semaine nationale de l'accessibilité versera jusqu'à 1,6 million de dollars en subventions sur deux ans en appui à des projets qui : amélioreront la compréhension des Canadiens sur l'accessibilité et l'inclusion; réduiront les obstacles causés par les préjugés et les attitudes négatives envers les personnes en situation de handicap; permettront la transmission des pratiques exemplaires et des leçons tirées à travers la communauté des personnes en situation de handicap. Une attention particulière sera donnée aux projets de sensibilisation dans les communautés sous-représentées, y compris les communautés de langue officielle en situation minoritaire, les communautés LGBTQ2+, les Autochtones (Premières Nations, Métis, Inuits), les Canadiens noirs et les minorités visibles.

Les partenariats Pour un Canada accessible fourniront jusqu'à 4 millions de dollars en contributions sur deux ans en appui à des projets impliquant des partenariats multisectoriels et visant la création d'environnements, d'espaces, de programmes et de services conçus dans l'optique d'être accessibles et inclusifs. Le gouvernement du Canada versera les fonds en deux phases, de manière à financer des projets qui auront des effets durables. Seuls les projets dont le potentiel d'atteindre le plus de gens, de communautés et de lieux possible, et avec un plan de durabilité, passeront à la Phase 2.

En plus de ces deux nouveaux appels de propositions, le gouvernement poursuit son travail sur le tout premier Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ce dernier inclura la nouvelle Prestation canadienne pour les personnes handicapées, de meilleurs processus d'admissibilité aux programmes et prestations gouvernementaux pour les personnes en situation de handicap et une solide stratégie d'emploi pour les Canadiens en situation de handicap.

Citation

« Bâtir un Canada sans obstacles se réalise un projet, une communauté à la fois. C'est pourquoi notre gouvernement s'associe à des organisations qui agissent directement dans la société. Dans l'esprit de « Rien sans nous », nous continuerons à créer un pays plus égalitaire et inclusif en soutenant ceux qui défendent les droits des personnes en situation de handicap et en prenant des mesures concrètes pour rendre nos communautés plus accessibles.»

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

Faits en bref

Selon les résultats de l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017, on estime à 6,2 millions le nombre de Canadiens âgés de 15 ans et plus (22 % de la population) ayant un handicap, et les chiffres réels sont vraisemblablement supérieurs.

Seuls 59 % des Canadiens ayant un handicap et âgés de 25 à 64 ans ont un emploi, comparativement à 80 % des Canadiens ne présentant pas de handicap.

Les Canadiens en situation de handicap gagnent moins que les autres Canadiens (12 % de moins pour ceux qui présentent des handicaps plus légers et 51 % de moins pour ceux qui présentent des handicaps plus graves), et ils sont plus susceptibles de vivre dans la pauvreté.

La Semaine nationale de l'accessibilité est un événement annuel qui commence le dernier dimanche de mai. Il s'agit d'une occasion de rendre honneur aux Canadiens en situation de handicap pour les contributions qu'ils ont apportées. C'est aussi un moment pour souligner les efforts déployés par les gens, les communautés et les milieux de travail qui travaillent d'arrache-pied pour éliminer les obstacles à l'accessibilité et à l'inclusion.

