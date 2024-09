Production de biocarbone métallurgique sur le site de Fortress à Thurso - Une étape importante pour le projet d'Évolys Québec

THURSO, QC, le 9 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce qu'il cède ses terrains du site de Fortress à l'entreprise Rio Tinto. Il s'agit d'une étape importante pour la réalisation du projet d'Évolys Québec. Le député de Papineau, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, au nom de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, s'en est réjoui lors d'une annonce faite aujourd'hui, sur le site.

Ce projet vise la construction d'une nouvelle usine de biocarbone métallurgique renouvelable à partir de résidus forestiers. Il contribuera par le fait même au développement économique de la région de l'Outaouais. En effet, la phase 1 pour l'aménagement des installations situées à Thurso est en cours. Elle permettra de créer une trentaine d'emplois, et la capacité de production de l'usine est estimée à 50 000 tonnes de biocarbone.

Rappelons que le gouvernement du Québec s'est porté acquéreur des actifs du site industriel de Fortress en juillet dernier. Une convention de bail a également été signée avec Évolys Québec, une coentreprise créée par Rio Tinto et Aymium, qui gère maintenant le site.

Citations :

« En collaboration avec Évolys Québec, notre gouvernement redonne vie à ces installations d'une grande importance pour Thurso et les alentours. Le projet va ainsi créer des emplois destinés à des gens de Papineau et stimuler notre économie locale. Je suis très fier du travail accompli au cours des dernières années pour permettre la relance de ce site industriel, au bénéfice de toute la région de l'Outaouais. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Tout notre gouvernement s'est mobilisé pour la relance de Fortress en Outaouais. L'annonce d'aujourd'hui en est la preuve. La requalification de l'usine par Évolys Québec, en plus de contribuer à décarboner nos entreprises métallurgiques, poursuit le développement de l'économie québécoise. C'est gagnant-gagnant! »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le projet d'Évolys Québec valorise la biomasse forestière et les produits conjoints des scieries de la région, tout en participant à la lutte contre les changements climatiques. Je me réjouis de cette initiative, qui contribue également à préserver la structure industrielle forestière de l'Outaouais. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Faits saillants :

Évolys Québec vise à remplacer l'anthracite, actuellement utilisé dans le procédé de production de certains métaux, par du biocarbone issu de sources renouvelables. Ce procédé permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Rio Tinto est la plus grande entreprise du secteur des mines et métaux au Canada , où elle emploie plus de 13 800 personnes dans 35 sites et installations, principalement au Québec, à Terre-Neuve-et- Labrador , aux Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique. En plus de produire de l'aluminium, du dioxyde de titane, du minerai de fer, des diamants et du scandium, Rio Tinto exploite huit centrales hydroélectriques à travers le pays et possède deux centres de recherche ayant pour mission de trouver de meilleures façons de fournir les matériaux dont le monde a besoin.

, où elle emploie plus de 13 800 personnes dans 35 sites et installations, principalement au Québec, à Terre-Neuve-et- , aux Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique. En plus de produire de l'aluminium, du dioxyde de titane, du minerai de fer, des diamants et du scandium, Rio Tinto exploite huit centrales hydroélectriques à travers le pays et possède deux centres de recherche ayant pour mission de trouver de meilleures façons de fournir les matériaux dont le monde a besoin. Aymium produit du biocarbone avancé pouvant être utilisé immédiatement pour remplacer les combustibles fossiles dans la production de métaux et d'énergie, dans les cultures agricoles, et dans la purification de l'eau et de l'air, sans modifications aux équipements ou aux procédés. La technologie de pointe d'Aymium est soutenue par plus de 500 brevets délivrés ou en cours de délivrance à l'échelle mondiale. Le siège d'Aymium est situé dans le Minnesota , aux États-Unis.

