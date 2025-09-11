Le Coopérateur lance son nouveau site web

Les utilisateurs pourront dorénavant naviguer dans une plateforme repensée pour simplifier leur expérience :

Une expérience simplifiée et optimisée : pour naviguer de manière plus intuitive, avec une grille graphique modernisée.

pour naviguer de manière plus intuitive, avec une grille graphique modernisée. Un module de recherche amélioré : pour accéder rapidement aux contenus pertinents.

pour accéder rapidement aux contenus pertinents. Des portraits de ferme plus complets : pour entrer dans le quotidien des producteurs membres du réseau coopératif et découvrir ce qui les anime à travers des reportages approfondis.

Dans le cadre d'une phase 2 prévue à l'automne 2025, les utilisateurs pourront créer un profil, accéder à des contenus personnalisés et suivre facilement les sujets, tendances et enjeux qui les concernent. Ils pourront également participer à des sondages pour faire entendre leur voix.

Un média coopératif et agricole qui se renouvelle

Le Coopérateur fait évoluer sa présence numérique pour mieux refléter la diversité de sa production éditoriale. Avec cette refonte, Sollio Groupe Coopératif réaffirme son intention de faire du Coopérateur un média multiplateforme qui incarne la voix de ses membres, tout en répondant aux standards actuels du numérique.

« Le Coopérateur joue un rôle unique dans notre écosystème coopératif agricole : c'est une voix au service des membres producteurs et productrices. À travers cette transformation numérique, notre ambition va bien au-delà du simple lancement d'un nouveau site web. Nous voulons affirmer le Coopérateur comme un média agricole multiplateforme moderne et accessible à tous, ancré dans les valeurs de la coopération et capable de refléter les aspirations de notre réseau. » - Stéphane Forget, éditeur du Coopérateur et vice-président principal, Affaires publiques, coopération et responsabilité d'entreprise chez Sollio Groupe Coopératif.

Un média tourné vers l'avenir

Cette transformation redéfinit le rôle du Coopérateur dans l'écosystème agricole canadien francophone.

« Cette refonte est le fruit d'un immense travail collaboratif. Nous sommes fiers du résultat : une plateforme repensée, une image moderne et une expérience à la hauteur de nos lecteurs. Le Coopérateur évolue, mais demeure fidèle à sa mission d'informer, de connecter et d'inspirer les membres des coopératives. »

-- Patrick Dupuis, directeur et rédacteur en chef, Coopérateur

Avec cette nouvelle plateforme, le Coopérateur se dote d'un écosystème numérique moderne, ouvert, évolutif et à la hauteur de sa mission coopérative. Plus qu'un simple site, il devient un levier d'influence, de rayonnement et de dialogue pour les membres du réseau coopératif.

Découvrez le nouveau cooperateur.coop!

À propos du Coopérateur

Le Coopérateur est le média officiel de Sollio Groupe Coopératif. Actif depuis 1972, il informe, connecte et inspire les membres du réseau coopératif agricole à travers des contenus techniques, humains et coopératifs diffusés sur plusieurs plateformes.

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Sollio Groupe Coopératif est la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de ses 14 671 employés. Avec plus de 120 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 42 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions - Sollio Agriculture, Olymel S.E.C. et Groupe BMR inc. -, Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région. Sollio Groupe Coopératif génère un chiffre d'affaires de 7,8 milliards de dollars.

SOURCE Coopérateur

Pour renseignements : Stéphanie McDuff, rédactrice et cheffe de la production numérique, 438 341-6386, [email protected]