Prix performance Québec - Huit organisations québécoises honorées

MONTRÉAL, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Huit organisations québécoises s'étant illustrées par la qualité de leur gestion et par leur performance globale ont été honorées lors de la remise des Prix performance Québec (PPQ). L'événement s'est tenu aujourd'hui au Palais des congrès de Montréal, à l'occasion du 32e Salon sur les meilleures pratiques d'affaires.

Tout d'abord, un Trophée PPQ a été décerné à Locweld et une Grande Mention a été remise à blackcircles.ca, toutes les deux situées en Montérégie. Quatre entreprises ont reçu une Mention : Direct Impact Solutions (Laval), Evnia, firme-conseil en écofiscalité (Laurentides), Yourbarfactory (Montérégie) et Axia Services (Montréal). Finalement, les deux organisations suivantes ont obtenu une Distinction régionale : la Ville de Trois-Rivières (Mauricie) et Médyx (Lanaudière).

Les PPQ constituent la plus haute distinction remise annuellement par le gouvernement du Québec aux entreprises privées et aux organismes publics qui appliquent les meilleures pratiques de gestion. Ils sont attribués à partir d'un modèle d'évaluation de classe mondiale.

Citations :

« Le Québec est rempli d'exemples de réussite en affaires. Pour bâtir une économie forte, il faut soutenir les entreprises afin qu'elles performent et les encourager à innover en matière de pratiques de gestion. Les Prix performance Québec récompensent ainsi leurs efforts dans cette quête de l'excellence. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

« Les Prix performance Québec reflètent la détermination de nos organisations à se distinguer et à transformer leurs pratiques pour bâtir un avenir plus durable et compétitif. Cette reconnaissance inspire l'ensemble de notre communauté d'affaires à innover, à aller plus loin et à contribuer activement au développement de notre société. »

Nadine Côté, présidente du conseil d'administration du Mouvement québécois de la qualité

Faits saillants :

