Prix M&A 2023 : Le Fonds de solidarité FTQ et la CDPQ remportent le prix de la transaction de l'année en capital-investissement

MONTRÉAL, le 26 mai 2023 /CNW/ - À l'occasion de la 7e Édition du Gala les Prix M&A visant à reconnaître les succès des professionnels et intermédiaires en fusion et acquisitions du Québec, le Fonds de solidarité FTQ et la CDPQ se sont vu remettre le prix de la transaction de l'année dans la catégorie capital-investissement pour l'acquisition de 65 %, à parts égales, du chef de file nord-américain de la transformation de légumes en conserve et surgelés, Bonduelle Americas Long Life (BALL), devenu depuis NORTERA.

Le prix a été remis par Richard Quinn, directeur principal transfert d’entreprise chez Desjardins, à Martin Ostiguy, CPA, ASC, directeur investissements, au Fonds de solidarité FTQ et à Michael Scala, CFA , directeur principal, Québec à la CDPQ (de gauche à droite). (Groupe CNW/Fonds de solidarité FTQ)

« Nous sommes fiers et reconnaissants de voir nos efforts et notre travail souligné de la sorte. L'acquisition de BALL représente un moment marquant pour l'industrie agroalimentaire québécoise et une des plus importantes transactions de l'histoire du Fonds. Je tiens à saluer le travail de toute l'équipe Agroalimentaire et Santé impliquée dans le dossier. Toutes mes félicitations à nos partenaires de la CDPQ sans qui cette acquisition n'aurait pas été possible. Enfin, je remercie Daniel Vielfaure, directeur général de NORTERA, et tous les travailleurs qui contribuent chaque jour à la croissance de l'entreprise, de même que Bonduelle pour ce partenariat », affirme Dany Pelletier, premier vice-président aux placements et investissements d'impact du Fonds de solidarité FTQ.

« La CDPQ est particulièrement fière d'être devenue l'actionnaire de NORTERA, l'un des principaux acteurs de l'alimentation en Amérique du Nord et d'autant plus fière que la qualité de cette transaction soit reconnue dans le marché. Félicitations à nos équipes qui ont contribué à ce succès ainsi qu'à nos partenaires avec qui nous poursuivons l'ambitieux plan d'expansion de l'entreprise », affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec à la CDPQ.

Cette transaction représente un investissement structurant à l'échelle de la province, considérant que NORTERA s'alimente actuellement auprès de 385 producteurs québécois. La sauvegarde de son siège social au Québec constitue une composante essentielle vers l'autonomie alimentaire du Québec.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 753 125 actionnaires.

Avec un actif net de 17,8 milliards au 30 novembre 2022, le Fonds appuie plus de 3 600 entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

À propos de la CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2022, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 402 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

Renseignements: Informations pour les représentants des médias : Patrick McQuilken, Conseiller aux relations de presse, Fonds de solidarité FTQ, Téléphone : 514 703-5587, Courriel : [email protected]; Kate Monfette, Conseillère principale, Relations médias, CDPQ, Téléphone : 438 525-2520, Courriel : [email protected]