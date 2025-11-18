Prix Hommage bénévolat-Québec - Lumière sur les héros du quotidien de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 18 nov. 2025 /CNW/ - C'est le temps de mettre en lumière les héros du quotidien qui, par leurs gestes simples, mais puissants, font une grande différence dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Jusqu'au 5 décembre, les Gaspésiens et les Madelinots sont invités à honorer l'engagement social d'une personne bénévole ou d'un organisme aux prix Hommage bénévolat-Québec 2026.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, ainsi qu'Amélie Dionne, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, donnent le coup d'envoi à la période de mise en candidature et encouragent la population de la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine à témoigner sa reconnaissance à celles et ceux qui enrichissent nos milieux de vie par leur générosité.

Un prix distinctif pour des gens de cœur

Reconnus comme l'une des marques de reconnaissance gouvernementale les plus prestigieuses, les prix Hommage bénévolat-Québec permettent, chaque année, de souligner l'engagement social d'une quarantaine de lauréats provenant de toutes les régions du Québec.

Pour présenter une candidature dans l'une des trois catégories suivantes, soit Jeune bénévole - prix Claude Masson, Bénévole et Organisme, visitez Québec.ca/prixbénévolat.

Citations

« L'action bénévole est au cœur de nos communautés, partout au Québec. Peu importe l'âge, le domaine ou le temps consacré, chaque geste d'entraide renforce le tissu social et améliore la vie collective. Faire du bien aux autres, c'est gratifiant. Célébrons ces gestes d'entraide qui font briller nos milieux de vie! »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« En Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, l'engagement des bénévoles joue un rôle primordial dans la vitalité de nos communautés. Afin de souligner le travail exceptionnel des personnes et des organismes de la région et, pour les remercier, j'incite la population à soumettre dès maintenant leurs candidatures aux prix Hommage bénévolat-Québec. Il faut profiter de cette belle occasion pour faire briller ces héros du quotidien à l'échelle du Québec. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du

Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Partout sur le territoire, des personnes de tous âges et de nombreux organismes s'impliquent avec générosité, souvent sans chercher la reconnaissance. Leur engagement soutient des initiatives locales essentielles et enrichit la qualité de vie de nos milieux. Ces acteurs de l'ombre méritent d'être mis en lumière pour l'impact concret de leurs actions et l'inspiration qu'ils transmettent à toute la communauté. Je profite de cette période de mise en candidature pour inviter la population à proposer celles et ceux dont le dévouement change réellement la donne dans notre région. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« Chaque heure donnée, chaque geste posé bénévolement permet de bâtir un milieu plus solidaire, plus uni. C'est pourquoi j'invite toute la population de la circonscription de Bonaventure à proposer dès aujourd'hui la candidature de personnes ou d'organismes d'exception, afin que leur engagement soit reconnu et qu'ensemble nous disions merci à ceux et celles qui rendent notre communauté plus humaine. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure et adjointe parlementaire du ministre de la Santé

Faits saillants

Les lauréats des prix Hommage bénévolat-Québec sont choisis par un comité de sélection composé de membres de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec et du Réseau de l'action bénévole du Québec, des fils de feu Claude Masson, ainsi que de représentants du gouvernement du Québec.

La 29e cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec se tiendra au printemps 2026, à l'occasion de la Semaine de l'action bénévole.

