Prix Hommage bénévolat-Québec - Des prix distinctifs pour des gens de cœur

QUÉBEC, le 21 oct. 2025 /CNW/ - C'est le moment d'honorer des gens de cœur! Jusqu'au 5 décembre prochain, les Québécois sont invités à mettre en lumière celles et ceux qui changent le quotidien de leur communauté, par la proposition de candidatures aux prix Hommage bénévolat-Québec 2026.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, lance aujourd'hui la période de mise en candidature et, par le fait même, invite la population à célébrer la générosité et l'engagement de celles et ceux qui font rayonner la solidarité au Québec.

Les prix Hommage bénévolat-Québec figurent parmi les plus hautes distinctions gouvernementales en matière d'action bénévole. Quarante lauréats seront honorés dans l'une des trois catégories suivantes :

Jeune bénévole - prix Claude-Masson , qui souligne l'engagement de jeunes de 14 à 35 ans;





, qui souligne l'engagement de jeunes de 14 à 35 ans; Bénévole , qui récompense des personnes bénévoles de 36 ans ou plus;





, qui récompense des personnes bénévoles de 36 ans ou plus; Organisme, qui reconnaît des organismes sans but lucratif qui ont développé de bonnes pratiques afin d'encadrer et de soutenir les bénévoles.

Pour soumettre une candidature ou obtenir de l'accompagnement dans vos démarches, rendez-vous à Québec.ca/prixbénévolat.

Citation

« Le bénévolat, c'est le cœur battant de nos communautés, et c'est avec un immense bonheur que je lance la période de mise en candidature des 29e prix Hommage bénévolat-Québec. L'action bénévole est une véritable force pour notre société, et il est essentiel de valoriser chaque geste d'entraide. Je suis fière que notre gouvernement reconnaisse le bénévolat et encourage tous les Québécois, jeunes et moins jeunes, à s'impliquer dans leurs communautés. Chaque geste compte! »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Les lauréats des prix Hommage bénévolat-Québec sont choisis par un comité de sélection composé de membres de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec et du Réseau de l'action bénévole du Québec, des fils du défunt Claude Masson ainsi que de représentantes et représentants du gouvernement du Québec.





La 29 e cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec se tiendra au printemps 2026, à l'occasion de la Semaine de l'action bénévole.





cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec se tiendra au printemps 2026, à l'occasion de la Semaine de l'action bénévole. Selon une étude réalisée en 2018 par Statistique Canada, plus de 630 000 personnes âgées de 15 à 34 ans font du bénévolat encadré (au sein d'un organisme) ou informel (directement auprès d'individus). Cette tranche d'âge représente environ 33,5 % de l'ensemble des bénévoles du Québec.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc

x.com/messqc

linkedin.com/messqc

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Source : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communicationsMinistère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]