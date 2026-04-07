OTTAWA, ON, le 7 avril 2026 /CNW/ - La Fondation Rideau Hall (FRH) est fière d'annoncer le nom des personnes qui ont remporté un des Prix du gouverneur général pour l'innovation (PGGI) en 2026. Ces prix visent à saluer le travail remarquable et transformateur d'individus, de groupes et d'organismes canadiens qui contribuent à notre avenir et à notre qualité de vie.

En plus de récompenser des innovations canadiennes remarquables, ces prix inspirent des gens de tous âges à faire avancer la science, la technologie, l'art et la vie sociale, entre autres domaines.

Prix du Gouverneur général pour l'innovation (Groupe CNW/Rideau Hall Foundation)

Voici les cinq lauréates et lauréats 2026 des Prix du gouverneur général pour l'innovation :

Lauréates et lauréats 2026 des Prix du gouverneur général pour l'innovation

Première du genre au pays : la Maison Dunn, un logement avec services de soutien coordonné par un hôpital

(Dr Andrew Boozary)

Pour lancer le tout premier projet de logement de médecine sociale coordonné par un hôpital au Canada, le Dr Andrew Boozary a réuni le Réseau universitaire de santé, la Ville de Toronto, United Way Greater Toronto, l'organisme de bienfaisance Fred Victor et tous les paliers de gouvernement. Leurs efforts conjoints ont permis de construire 50 logements avec services de soutien pour les personnes en situation d'itinérance. La Maison Dunn est un exemple d'innovation sociale qui réinvente les systèmes pour répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables.

Candidature présentée par la Fondation Gairdner

Co-recherche avec de jeunes victimes de la guerre

(Pre Myriam Denov)

Étudier la vie d'enfants victimes de conflits armés exige des méthodes adaptées et novatrices. La Pre Myriam Denov révolutionne les pratiques participatives en intégrant les jeunes à ses équipes de recherche. Cette démarche d'équité et d'inclusion aide les victimes à se reconstruire après avoir vécu la guerre.

Candidature présentée par le Conseil de recherches en sciences humaines

Growcer, la révolution de l'agriculture modulaire verticale

(Corey Ellis et Alida Burke)

Growcer redéfinit l'accès à l'alimentation avec ses fermes modulaires verticales, qui permettent de cultiver des aliments frais à l'année, peu importe les conditions environnementales. Ces systèmes demandent 95 % moins d'eau qu'une ferme traditionnelle et ne requièrent ni terre agricole ni pesticide chimique. Depuis 2016, les quelque 1 000 installations présentes dans le monde entier (dont plus de 120 au Canada) ont produit plus de 75 millions de portions, ce qui a permis de nourrir jusqu'à 110 personnes par jour. Growcer soutient la souveraineté alimentaire, améliore la résilience climatique et fait progresser l'agrotechnologie durable à l'échelle mondiale.

Candidature présentée par Investir Ottawa et le MaRS Discovery District

Découverte et développement thérapeutique des peptides de type glucagon

(Dr Daniel Drucker)

Le Dr Daniel Drucker, qui a mis au jour les effets du GLP-1 et du GLP-2, a fait progresser la recherche sur le GLP-1 et le développement de thérapies novatrices pour le traitement du diabète et de l'obésité. Il a également caractérisé l'activité biologique du GLP-2 et découvert le téduglutide, un analogue résistant à la dégradation, premier traitement chronique approuvé pour l'insuffisance intestinale. Les thérapies à base de GLP-1 réduisent les maladies rénales, les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, ainsi que les complications hépatiques et cardiovasculaires, ce qui améliore considérablement le traitement des personnes atteintes de troubles métaboliques chroniques.

Candidature présentée par les Instituts de recherche en santé du Canada

Création de la branche de la métabolomique

(Pr David Wishart)

Le Pr David Wishart est l'un des pionniers de la métabolomique, soit l'étude à haut débit des petites molécules essentielles à la compréhension de la santé, des maladies et de l'environnement, dont il a défini les fondements. En tant que créateur du Human Metabolome Project et de plusieurs bases de données (HMDB, FooDB, DrugBank, etc.), il a contribué à faire émerger ce secteur, évalué à 3 milliards de dollars. Grâce à ses outils en accès libre, à ses analyses et à ses entreprises, il a transformé la recherche menant à la découverte de biomarqueurs et la recherche en santé de même que la médecine de précision à l'échelle mondiale.

Candidature présentée par Universités Canada

Comités de sélection et d'évaluation des PGGI 2026

Les comités de sélection et d'évaluation se composent de personnes d'exception choisies en raison de leur expertise et de leur compréhension approfondie de l'écosystème canadien de l'innovation.

Comité d'évaluation des PGGI 2026 :

Melissa Allen (présidente du comité), fondatrice de Capital M Ventures

Nicole Antoine, fondatrice et PDG de l'agence N/A & Co; co-fondatrice de BLAXPO et de Four Brown Girls

Christian Bagg, inventeur et concepteur mécanique; fondateur et directeur des technologies, Bowhead Corporation

Jacqueline Jennings, co-fondatrice et directrice générale, The Fireweed Institute

Sheila Wang, M.D., Ph. D., FRCPC, professeure adjointe à l'Université de Toronto; dermatologue en résidence et investigatrice clinicienne au Women's College Hospital; co-fondatrice de Swift Medical

Helen Watts, directrice générale de Student Energy

Comité de sélection des PGGI 2026 :

Robert Luke (président du comité), président-directeur général d'eCampusOntario

Julie L'Heureux, directrice, philanthropie et relations communautaires, Power Corporation du Canada

Aatif Baskanderi, président-directeur général de la Northpine Foundation

Stéphanie Michaud, Ph. D., présidente et chef de la direction de BioCanRx

Jean-Simon Venne, co-fondateur et directeur des technologies, BrainBox AI

Un événement en l'honneur les lauréates et lauréats 2026 des PGGI aura lieu le 13 mai 2026, à Rideau Hall, dans le cadre de la Semaine de l'innovation canadienne (du 11 au 15 mai).

À propos des Prix du gouverneur général pour l'innovation

Lancés en 2016, les Prix du gouverneur général pour l'innovation ont pour but d'inciter les Canadiens et Canadiennes à miser sur l'innovation et à suivre les traces des personnes audacieuses et innovantes qui améliorent grandement notre qualité de vie grâce à l'entrepreneuriat.

Les prix sont décernés à des individus, à des équipes ou à des organismes dont les innovations :

sont vraiment exceptionnelles;

révolutionnent leur domaine;

ont une incidence positive sur la qualité de vie au Canada.

Chaque année, un processus de sélection en deux étapes fondé sur le mérite permet de sélectionner jusqu'à six lauréats et lauréates. Pour de plus amples renseignements sur les prix, visitez le innovation.gg.ca/fr.

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme caritatif national et apolitique qui a pour but de réunir des idées, des gens et des ressources qui mettent en lumière l'excellence canadienne. La FRH collabore étroitement avec de nombreux partenaires, dont le Bureau du secrétaire du gouverneur général, pour améliorer des vies et créer les conditions permettant à plus de Canadiens et de Canadiennes de réussir et de prospérer. La FRH gère tous les aspects des Prix du gouverneur général pour l'innovation.

SOURCE Rideau Hall Foundation

Les médias peuvent communiquer avec : Jill Clark, Fondation Rideau Hall, [email protected], 613-809-1480