OTTAWA, ON, le 12 mai 2026 /CNW/ - La Fondation Rideau Hall célèbre l'inventivité de 17 jeunes de partout au pays dans le cadre du dévoilement des projets finalistes et lauréats du volet national du défi d'innovation jeunesse Ingénieux+.

Ingénieux+ vient souligner la créativité de jeunes qui proposent des solutions innovantes aux problèmes locaux et nationaux. Cette année, 215 jeunes se sont déjà partagé plus de 167 000 $ dans le cadre du volet régional puisque chaque équipe lauréate à ce niveau a reçu 1 000 $ pour donner de l'élan à son innovation. Cinq lauréat.e.s et douze finalistes ont ensuite été sélectionnés parmi tous ces projets pour le volet national. C'est eux que nous célébrons aujourd'hui.

Un projet lauréat a été retenu pour chacune des cinq catégories d'innovation du défi : Changement climatique et environnement, Engagement communautaire et civique, Équité et inclusion, Santé et bien-être, Technologies et entrepreneuriat. Chacun recevra 10 000 $.

Les douze finalistes représentent les projets qui se sont les plus démarqués dans chaque province et territoire, toutes catégories confondues. Chaque finaliste recevra un autre 1 000 $ pour soutenir son innovation. En tout en 2026, avec les volets régionaux et le volet national, 230 000 $ auront été remis à l'innovation jeunesse canadienne.

Les finalistes et lauréat.e.s du volet national se réunissent à Ottawa aujourd'hui, le 12 mai, pour célébrer leur victoire et profiter d'une journée complète de mentorat, de réseautage et d'occasions d'apprentissage.

« Les projets lauréats et finalistes d'Ingénieux+ se démarquent par leur créativité, leur qualité et la détermination des jeunes qui les ont proposés pour répondre aux défis que vit leur communauté », souligne Teresa Marques, présidente-directrice générale de la Fondation Rideau Hall. « Qu'il s'agisse d'améliorer les soins de santé et l'accessibilité, de protéger nos écosystèmes, ou encore d'encourager la solidarité sociale, ces jeunes innovateurs et innovatrices mettent au point des solutions concrètes et réfléchies vraiment à même de changer les choses. Le but d'Ingénieux+ est de créer un espace pour les jeunes leaders, et les finalistes et lauréat.e.s de l'édition 2026 en sont de remarquables exemples. »

Depuis son lancement en 2022, le défi Ingénieux+ a soutenu plus de 800 jeunes innovatrices et innovateurs de partout au pays, créant une communauté de plus en plus grande de personnes qui utilisent leur créativité, leur empathie et leur passion pour changer le monde.

Les projets cette année portent notamment sur la gérance environnementale, l'accessibilité, les soins de santé, la science de sports, l'aide aux nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes, la transmission du savoir autochtone et la solidarité sociale.

Projets lauréats du défi Ingénieux+ 2026, volet national

Changement climatique et environnement

Lilou Lefebvre (Yukon)

Nouvelle synergie à base d'algues pour la capture du carbone et la purification de l'eau

Bioréacteur fonctionnant à base d'algues qui utilise des matériaux de pointe (polysaccharides, points quantiques de graphène...) pour capturer du dioxyde de carbone (pratiquement deux fois plus que d'ordinaire), retirer les polluants de l'eau et produire de l'oxygène.

Engagement communautaire et civique

Madeleine McEwen (Nouvelle-Écosse)

Community Lynx

Grâce à cette initiative de réutilisation communautaire, les articles non réclamés de plus de 18 centres d'objets trouvés sont recueillis, lavés, puis redistribués gratuitement aux nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes.

Équité et inclusion

Miyo Macario (Colombie-Britannique)

Sense the Way

Des motifs géométriques texturés sont apposés sur les murs des résidences pour personnes aveugles afin d'aider ces dernières à s'orienter par le toucher dans les endroits inconnus.

Santé et bien-être

Gurnoor Kaur (Ontario)

SynaptiQ : plateforme alimentée par l'IA pour la prédiction et la prévention de l'ECA hospitalier

Plateforme sans contact alimentée par l'intelligence artificielle qui détecte et aide à prévenir l'état confusionnel aigu contracté à l'hôpital, ce qui aide le personnel clinique et préserve la dignité des patients.

Technologies et entrepreneuriat

Akshit Erukulla (Ontario)

CKDu Guardian : dépisteur rénal cinétique à énergie solaire

Outil de diagnostic portable pour le dépistage précoce de la maladie rénale chronique grâce à une analyse des urines en temps réel.

Projets finalistes du défi Ingénieux+ 2026, volet national

Alberta

Sara Waqas

Traitement neurobiologique ciblé de la schizophrénie

Une approche médicale de la schizophrénie qui combine génomique et imagerie cérébrale multimodale pour concevoir des traitements neurobiologiques ciblés visant la régénération des fonctions du cerveau.

Colombie-Britannique

Jora Singh Nahal

DeviceABLE : application d'accessibilité novatrice mains libres à contrôle double

Une application d'accessibilité destinée aux personnes en situation de handicap qui ont des difficultés à utiliser un ordinateur. Elle permet un contrôle entièrement mains libres grâce à des commandes vocales et à la détection des mouvements du visage et de la tête.

Manitoba

Antawn Omerez

GameChanger 2,0 | Entraîneur de basketball IA pour le développement des jeunes athlètes

Conçu pour le basketball, cet outil d'IA analyse les données d'effort et les transforme en commentaires clairs. Les personnes qui jouent et celles qui les entraînent disposent donc d'autres indicateurs que le pointage pour observer le développement et l'amélioration.

Nouveau-Brunswick

Nathanael Buschhaus

Rooted Carbon

La plateforme Rooted Carbon démocratise la climatologie. Elle analyse les photos d'arbres prises par cellulaire pour fournir un puissant outil de gérance environnementale.

Terre-Neuve-et-Labrador

Alpita Patro

Creators of Tomorrow : créer pour les personnes âgées

Visant à favoriser l'autonomie des personnes âgées ayant des problèmes de santé, le projet Creators of Tomorrow adapte des jeux de mémoire et développe des technologies d'assistance.

Territoires du Nord-Ouest

Paxton Gordon

Trapping With Youth

Cette initiative communautaire de transmission des savoirs traditionnels sur la chasse et le piégeage inculque aux jeunes des connaissances culturelles et des compétences de survie sur le territoire, en plus de renforcer leur estime de soi.

Nouvelle-Écosse - Ex aequo

Xander Christian

SwimX

Swim X offre des cours de natation gratuits aux nouveaux arrivants et aux nouvelles arrivantes, ce qui leur permet d'acquérir des compétences en natation, de gagner en confiance et d'améliorer leur sécurité, le tout dans un environnement inclusif.

Titiksha Dogra, Elma Shahini, Inioluwa Adara, Oluwadarasimi (Dara) Ifesanya

CRABSS : système de soutien de la biodiversité

CRABSS est un système de surveillance marine autonome; il fait le suivi du crabe vert (une espèce invasive) et des conditions environnementales pour aider la biodiversité et la gestion des écosystèmes côtiers.

Ontario

Surya Narayan Santhakumar

SafeRider : casque de vélo intelligent basé sur l'IA pour la prévention des collisions et les interventions d'urgence

Casque de vélo intelligent basé sur l'intelligence artificielle qui permet de détecter les véhicules en temps réel et de prévenir les collisions grâce à des clignotants et des indicateurs laser, et déclenche automatiquement une alerte en cas d'accident.

Québec

Zhijian Sun

SNOWCAPE

Une couverture réutilisable qui génère de la chaleur grâce à une réaction entre la neige et la zéolithe. Fabriquée à partir de matériaux biodégradables, elle fournit une chaleur durable sans électricité.

Saskatchewan

Ellen Qin

Détecteur d'hypothermie à capteurs multiples

En combinant le rythme cardiaque et la température de la peau, cet appareil portable et abordable évalue la température corporelle centrale pour détecter des signes avant-coureurs d'hypothermie et générer des alertes au besoin.

Yukon

Sitka Land-Gillis

RAISE (Recovery Analytics and Intensity Surveillance Engine)

Un algorithme d'apprentissage automatique qui avertit les entraîneuses et entraîneurs lorsqu'apparaissent des signes annonciateurs du syndrome de déficit énergétique relatif dans le sport (RED-S); pour ce faire, il analyse les données d'entraînement des athlètes captées à partir d'appareils portables.

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme de bienfaisance national non partisan qui réunit des idées, des personnes et des ressources pour mettre en lumière l'excellence canadienne; elle travaille aussi avec des partenaires pour améliorer la vie des Canadiennes et des Canadiens. Animée d'un esprit de collaboration, la FRH célèbre l'excellence tout en ouvrant des horizons et en unissant les collectivités dans le but commun de bâtir un Canada meilleur. Pour en savoir plus : https://rhf-frh.ca/

SOURCE Rideau Hall Foundation

Personne-ressource pour les médias : Jill Clark, Conseillère principale aux communications stratégiques et aux relations avec les médias, [email protected], Fondation Rideau Hall, 613-619-0230