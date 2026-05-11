OTTAWA, ON, le 11 mai 2026 /CNW/ - La Fondation Rideau Hall (FRH) est fière de donner le coup d'envoi à la 9e édition de la Semaine de l'innovation canadienne (#SIC26), qui se déroulera du 11 au 15 mai 2026 sous le thème « Idées locales, portée mondiale ». Cette célébration nationale rappelle que les innovations canadiennes naissent dans nos communautés et deviennent des solutions qui profitent au monde entier.

La Semaine de l'innovation canadienne aura lieu du 11 au 15 mai 2026. (Groupe CNW/Rideau Hall Foundation)

La #SIC26 réunit des innovateurs et innovatrices, des partenaires et des communautés des quatre coins du pays pour saluer et mettre en valeur la créativité, la collaboration et le leadership qui sous-tendent l'innovation canadienne. Des événements virtuels et en personne s'adressant à tous les âges et secteurs s'enchaîneront toute la semaine et donneront autant d'occasions de joindre le mouvement et de célébrer les idées mises en action.

« La Semaine de l'innovation canadienne nous montre tout le parcours que suit une idée jusqu'à sa réalisation », explique Teresa Marques, présidente-directrice générale de la Fondation Rideau Hall. « Ça commence par une expérience personnelle et un problème local, puis ça grandit par la collaboration en une proposition de solution qui viendra éventuellement transformer les systèmes, renforcer les communautés et laisser sa marque dans le monde. C'est ce que célèbre la #SIC26 : ce cheminement et les gens qui le suivent. »

Thèmes journaliers de la #SIC26 - Idées locales, portée mondiale

Une dimension différente de l'innovation canadienne sera mise en lumière chaque jour de la Semaine de l'innovation canadienne 2026 : inclusion, prospérité, durabilité, empreinte mondiale, et plus encore.

Lundi 11 mai - Innover sans contraintes

La population canadienne stimule l'innovation sociale en favorisant l'inclusion et la compassion pour ainsi lever les obstacles et renforcer les communautés. En cette journée, nous célébrerons les gens qui soutiennent l'équité, l'accessibilité et le sentiment d'appartenance par la créativité et la collaboration.

Mardi 12 mai - Innover et prospérer

L'innovation accroît la prospérité et permet au Canada de se tailler une place sur la scène mondiale. Aujourd'hui, nous célébrerons les technologies et les visionnaires qui stimulent la croissance dans les secteurs émergents et qui renforcent l'économie pour toutes et tous.

Mercredi 13 mai - Nourrir l'innovation

La jeunesse canadienne redéfinit l'univers des possibles. En cette journée, nous célébrerons la prochaine génération d'innovateurs et innovatrices qui, par leur curiosité, leur leadership et leur créativité, favorisent le progrès et inspirent le changement partout au pays.

Jeudi 14 mai - Illuminer le monde entier

Célébrons les personnes extraordinaires dont les idées illuminent notre nation et inspirent le monde. Leurs réalisations nous rappellent que l'excellence naît d'un but et grandit grâce à la collaboration.

Vendredi 15 mai - Favoriser un avenir vert

Les innovateurs et innovatrices du Canada affrontent le plus gros défi de notre époque : bâtir un avenir plus vert et plus résilient. Aujourd'hui, nous célébrerons les technologies durables, la croissance propre et le leadership environnemental fondé sur le respect de la planète.

Événements phares

Cérémonie nationale Ingénieux+ - 12 mai

Le défi Ingénieux+ permet aux jeunes de 14 à 18 ans d'innover pour le bien commun. Pendant la cérémonie nationale, on présentera les finalistes de partout au pays et dévoilera les projets lauréats nationaux dans une grande célébration du leadership chez les jeunes et du pouvoir de la créativité.

Remise des Prix du gouverneur général pour l'innovation - 13 mai

Organisée à Rideau Hall, la cérémonie de remise des Prix du gouverneur général pour l'innovation (PGGI) rendra hommage à des visionnaires dont les innovations révolutionnaires ont une incidence positive au Canada et ailleurs dans le monde. Les PGGI célèbrent l'excellence, la collaboration et la portée mondiale de l'innovation.

Rejoignez le mouvement!

Plus qu'une simple célébration, la #SIC26 est une plateforme qui favorise la mise en lien, le partage d'histoires inspirantes et le passage à l'action. La FRH invite les organisations et les gens de partout au pays à participer en organisant des événements, en racontant leur histoire et en braquant les projecteurs sur les innovations locales qui ont pris une ampleur mondiale.

Des partenaires organiseront des activités d'un océan à l'autre pour montrer comment l'innovation contribue aux technologies propres, à la santé, à l'éducation, à la réconciliation, à l'entrepreneuriat et à la découverte de solutions communes et locales.

La trousse #SIC26, accessible en ligne, contient des ressources, du contenu numérique et des idées de publications pour augmenter la visibilité des partenaires et des participants.

Pour en savoir plus et participer : innovazone.ca

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme caritatif national et apolitique qui a pour but de réunir des idées, des gens et des ressources qui mettent en lumière l'excellence canadienne. La FRH collabore étroitement avec de nombreux partenaires, dont le Bureau du secrétaire du gouverneur général, pour améliorer des vies et créer les conditions permettant à plus de Canadiens et de Canadiennes de réussir et de prospérer. La FRH gère tous les aspects des Prix du gouverneur général pour l'innovation.

SOURCE Rideau Hall Foundation

Les médias peuvent communiquer avec : Jill Clark, Fondation Rideau Hall, [email protected], 613-809-1480