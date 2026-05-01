OTTAWA, ON, le 1er mai 2026 /CNW/ - Réunis à Ottawa dans le cadre du Forum franco-ontarien des affaires, tenu hier le 30 avril, les entreprises lauréates de l'édition 2026 du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie ont été dévoilées, mettant en lumière l'excellence et le dynamisme des entreprises francophones engagées dans le développement des échanges économiques entre les deux provinces.

Organisé conjointement par le Conseil du patronat du Québec et la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario, ce prix met en valeur chaque année des entreprises qui contribuent activement à la vitalité de la francophonie économique et au renforcement des liens commerciaux entre l'Ontario et le Québec.

Deux entreprises à l'honneur

Pour l'édition 2026, les distinctions ont été remises à :

Ferme Avicole Laviolette Inc., entreprise lauréate pour l'Ontario, est une entreprise familiale francophone établie à Saint-Isidore, active depuis les années 1970 dans la production, le classement et la distribution d'œufs. Présente en Ontario et au Québec, elle illustre concrètement le dynamisme des échanges économiques interprovinciaux, tout en s'appuyant sur un modèle de production locale solidement ancré dans la francophonie.

Maguire, entreprise lauréate pour le Québec, est une marque montréalaise fondée en 2017 qui conçoit des chaussures et accessoires en cuir alliant qualité, accessibilité et production responsable. Présente en ligne et en boutique au Québec, en Ontario et à l'international, elle s'appuie sur un modèle intégré pour assurer durabilité et contrôle de la qualité. Son développement en Ontario, devenu un marché clé, témoigne de sa capacité à faire rayonner une identité francophone forte au cœur de sa croissance.

Ces entreprises illustrent la capacité des milieux d'affaires francophones à innover, à se développer et à tisser des liens économiques durables entre les provinces, au bénéfice de l'ensemble de l'économie canadienne.

« Les entreprises francophones contribuent de manière significative à la vitalité économique du Québec et du Canada. En renforçant les liens d'affaires entre le Québec et l'Ontario, elles participent activement à bâtir une économie plus forte, plus connectée et plus résiliente. Le CPQ est fier de voir ces initiatives qui valorisent concrètement cet atout stratégique », déclare Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ.

« Le Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie témoigne du rôle stratégique que jouent les entreprises francophones dans le renforcement des échanges interprovinciaux. Les lauréats de cette édition illustrent non seulement leur capacité à croître et à innover, mais aussi à créer des partenariats durables qui profitent à l'ensemble de l'économie canadienne. La FGA est fière de mettre en valeur ces réussites et de contribuer à l'essor d'une francophonie économique forte et ambitieuse », déclare Dominic Mailloux, Président de la FGA.

Une francophonie économique en action

Dans un contexte où la diversification des marchés et le renforcement des chaînes d'approvisionnement demeurent des priorités pour les entreprises, la collaboration entre le Québec et l'Ontario apparaît plus stratégique que jamais. Les entreprises francophones jouent à cet égard un rôle de premier plan, en contribuant à structurer des écosystèmes d'affaires solides et ouverts sur le monde.

« Le Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie souligne et célèbre les efforts des entreprises francophones qui renforcent les liens entre le Québec et l'Ontario. Je suis fière d'appuyer la quatrième édition de cette initiative et de mettre en valeur la contribution de l'entrepreneuriat francophone à la prospérité économique du pays », ajoute Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones de l'Ontario.

« Je suis chaque fois impressionné et fier de voir des entreprises ontariennes et québécoises démontrer par l'exemple à quel point il peut être avantageux de faire des affaires en français. Les échanges commerciaux entre nous ont toujours été naturels : la langue française constitue un vecteur de rapprochement et agit comme un véritable levier économique. Bravo à la Ferme avicole Laviolette et à Maguire. Continuez d'inspirer le milieu des affaires francophone », conclut Jean-François Roberge, ministre de la Langue française et ministre responsable de la Francophonie canadienne.

Le Conseil du patronat du Québec et la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario tiennent à souligner l'importance de telles initiatives, qui favorisent le maillage entre les entreprises, encouragent l'innovation et soutiennent la croissance d'une économie plus intégrée à l'échelle canadienne.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

À propos de la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario (FGA) :

La Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario soutient, représente et fait progresser les intérêts de ses membres et des acteurs économiques. Elle met pleinement en valeur la francophonie en affaires, grâce à un travail d'élaboration de politiques fondé sur des principes, des services aux entreprises ingénieux et des activités innovantes axées sur le développement des marchés commerciaux francophones. Actuellement, elle compte une cinquantaine de membres directs, représentant plus de 5000 entreprises franco-ontariennes. www.fedefranco.ca.

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Anne-Sophie DesRoches, Conseillère principale, Affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (514) 238-1825.