UN NOUVEAU CHAPITRE POUR LA VOIX DES EMPLOYEURS QUÉBÉCOIS

MONTRÉAL, le 24 avril 2026 /CNW/ - À l'occasion de sa 57e assemblée générale annuelle, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) annonce la nomination de Dimitri Gourdin, président-directeur général de Zù, à titre de président de son conseil d'administration, ainsi que celle de Jean-Luc Meunier, président et chef de l'exploitation de GardaWorld Sécurité Canada, à titre de vice-président du conseil.

Dans la foulée de l'arrivée, en octobre dernier, de la présidente et cheffe de la direction, Michelle Llambías Meunier, ces nominations marquent une nouvelle étape pour le CPQ. Ensemble, ils donnent le ton à la suite : un CPQ plus ambitieux, plus visible et pleinement engagé à faire avancer les priorités des entreprises québécoises.

« Le CPQ a une histoire riche et une crédibilité solide. Aujourd'hui, avec un leadership renouvelé, nous avons l'occasion d'aller plus loin : prendre toute la place qui nous revient et porter encore plus fortement la voix des entreprises québécoises dans les grands enjeux économiques liés à l'environnement d'affaires, la main-d'œuvre et les relations de travail », déclare Mme Michelle Llambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ.

« Je suis honoré de la confiance qui m'est accordée et enthousiaste à l'idée de contribuer à ce nouveau chapitre du CPQ. Ce que je veux apporter au conseil, c'est une culture d'audace et d'innovation. Les entreprises qui vont gagner demain sont celles qui innovent aujourd'hui. Le CPQ doit être un moteur de cette transformation en allant au-delà du statu quo pour accompagner les employeurs vers l'avenir », a affirmé Dimitri Gourdin, président-directeur-général de Zù et nouveau président du conseil.

« Le nouveau leadership du CPQ incarne une alliance forte entre un héritage solide, une crédibilité reconnue et un nouveau souffle résolument tourné vers l'avenir. Avec la complémentarité de nos administrateurs, l'organisation se donne les moyens non seulement de porter la voix des entreprises québécoises, mais aussi de les propulser dans une économie en pleine transformation », conclut pour sa part Jean-Luc Meunier, président et chef de l'exploitation de GardaWorld Sécurité Canada et nouveau vice-président du conseil.

Le CPQ souligne également l'arrivée de huit nouveaux administrateurs qui contribueront à enrichir l'expertise et la représentativité de son conseil. Cette nouvelle composition permet par ailleurs au conseil d'administration de rester en zone paritaire, qui témoigne de la volonté du CPQ de refléter la diversité et le dynamisme du milieu économique québécois.

Voici la composition globale du conseil d'administration pour l'année 2026-2027 :

Présidence



Président : Dimitri Gourdin, président-directeur général de Zú

président-directeur général de Zú Vice-président : Jean-Luc Meunier , président et chef de l'exploitation de GardaWorld Sécurité Canada

, président et chef de l'exploitation de GardaWorld Sécurité Canada Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ

Membres du conseil d'administration issus de l'ensemble des membres du CPQ u CPQ

Marc-Antoine Baril, directeur - offres énergétiques affaires et tarification d'Hydro-Québec

directeur - offres énergétiques affaires et tarification d'Hydro-Québec Anne-Renée Meloche, vice-présidente ressources humaines et communications du Groupe Meloche

vice-présidente ressources humaines et communications du Groupe Meloche Olivier Joyal , vice-président exécutif, Programme client de WSP (nouvel administrateur)

, vice-président exécutif, Programme client de WSP (nouvel administrateur) Marie-Claude Galarneau, vice-présidente exécutive, RH et stratégie de l'Administration portuaire de Montréal (APM) (nouvelle administratrice)

Membres du conseil d'administration issus des associations sectorielles



Caroline Amireault, avocate et directrice générale de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

avocate et directrice générale de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) Benoit Morin, président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP)

président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) Geneviève Cantin, présidente-directrice générale de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

présidente-directrice générale de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec Marc Fortin , président-directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA)

, président-directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) Francine Sabourin, directrice générale de l'Association de la construction du Québec (ACQ)

directrice générale de l'Association de la construction du Québec (ACQ) Damien Silès, président-directeur général du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) (nouvel administrateur)

Membres du conseil d'administration issus de secteurs économiques représentatifs



Marilyne Vallières, présidente co-fondatrice de Signalisation de ville

présidente co-fondatrice de Signalisation de ville Vincent Landry, premier vice-président, Entreprises et Gestion privée 1859, Québec et Atlantique de la Banque Nationale du Canada

premier vice-président, Entreprises et Gestion privée 1859, Québec et Atlantique de la Banque Nationale du Canada Olivier Blouin , vice-président de la Qualité de Bombardier (nouvel administrateur)

, vice-président de la Qualité de Bombardier (nouvel administrateur) Emilie Gauthier , cheffe de cabinet du PDG de Pomerleau (nouvelle administratrice)

, cheffe de cabinet du PDG de Pomerleau (nouvelle administratrice) Catherine Maheu , avocate et associée, cheffe du secteur droit du travail de BCF Avocats d'affaires (nouvelle administratrice)

, avocate et associée, cheffe du secteur droit du travail de BCF Avocats d'affaires (nouvelle administratrice) Laurent Fafard, vice-président Québec du Bureau d'assurance du Canada (nouvel administrateur)

Membres du conseil d'administration issus de l'extérieur des régions métropolitaines de Montréal et de la Capitale nationale



Annie Pellerin, vice-présidente ressources humaines et communication de Marmen, représentante de Trois-Rivières

vice-présidente ressources humaines et communication de Marmen, représentante de Trois-Rivières Mapi Mobwano, président et chef de la direction d'ArcelorMittal, représentant de la Montérégie

président et chef de la direction d'ArcelorMittal, représentant de la Montérégie David Marchand, président du Groupe PMI et président du conseil d'administration d'EntreChefs PME (nouvel administrateur)

Le CPQ remercie les administrateurs qui poursuivent leur engagement, ainsi que ceux qui cèdent leur place pour leur apport précieux des dernières années. Nous remercions tout particulièrement les président et vice-président sortants, MM. Denis Deschamps, co-président exécutif du Conseil d'administration de DRAKKAR, et Sylvain Nolet, vice-président exécutif et leader Création de valeur chez Beneva.

Le CPQ souligne l'engagement de la relève avec les bourses Ghislain-Dufour

Fidèle à son engagement envers le développement d'une relève forte et engagée au sein de la communauté d'affaires québécoise, le CPQ a également profité de cette 57e assemblée générale annuelle pour remettre les bourses Ghislain-Dufour, qui visent à reconnaître et à soutenir des étudiants universitaires en relations industrielles au Québec. Ces bourses honorent la mémoire de M. Ghislain Dufour, ancien président du CPQ, et soulignent l'importance de la relève dans le domaine des relations du travail.

Les récipiendaires de cette année sont :

Frédérique Gauthier, Maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail, Université du Québec à Rimouski - 2 500 $

Ève Niquette, Maîtrise en intervention et changement organisationnel, Université de Sherbrooke - 1 500 $

Sarah Prud'homme, Maîtrise en relations industrielles, Université de Montréal - 1 000 $

Le rapport annuel 2025 du CPQ revient sur les grandes réalisations et priorités de l'organisation.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Anne-Sophie DesRoches, Conseillère principale, Affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (514) 238-1825