FISCALITÉ DES PME : UN GESTE BIENVENU, MAIS DES ANGLES MORTS À SURVEILLER

MONTRÉAL, le 29 avril 2026 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) accueille favorablement l'annonce du gouvernement visant à alléger la fiscalité des petites et moyennes entreprises (PME) de 3,2 % à 2,2 %, une mesure qui contribuera à améliorer la compétitivité des entreprises québécoises dans un contexte économique incertain.

Le CPQ souligne que ce type d'initiative va dans la bonne direction, alors que les entreprises doivent composer avec une pression accrue sur les coûts, l'investissement et la productivité. Les mécanismes fiscaux destinés aux PME, comme les taux réduits d'imposition sur les premiers revenus d'entreprise, constituent déjà un levier important pour soutenir leur développement.

Toutefois, le CPQ met en garde contre un angle mort important de la mesure annoncée. En ciblant principalement les petites entreprises, sans revoir les seuils ou les effets de transition, la mesure risque de créer un effet de seuil qui incite certaines entreprises à rester petites afin de conserver leurs avantages fiscaux. Il souligne que la baisse du fardeau fiscal de toutes les entreprises devrait être visée lorsque la situation financière le permettra.

« Nous saluons le geste du gouvernement pour soutenir les entreprises, particulièrement dans le contexte actuel. Cela dit, il est essentiel d'éviter de créer des désincitatifs qui pénalisent indirectement la croissance. Une fiscalité moderne doit encourager les entreprises à grandir, investir et innover, et non à rester en deçà de certains seuils », déclare Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ.

Le CPQ rappelle que, bien que des initiatives comme le Plan PME 2025-2028 et les mesures annoncées au récent budget contribuent à soutenir les entreprises, une réflexion plus large sur la structure fiscale demeure nécessaire.

Le CPQ invite le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de mettre en place une fiscalité qui soutient non seulement le démarrage des entreprises, mais aussi leur croissance et leur capacité à devenir des joueurs de plus grande envergure.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Anne-Sophie DesRoches, Conseillère principale, Affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (514) 238-1825