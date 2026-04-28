MISE À JOUR ÉCONOMIQUE FÉDÉRALE : DES DÉFIS IMPORTANTS DEMEURENT, MALGRÉ DES AVANCÉES POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ DES EMPLOYEURS

MONTRÉAL, le 28 avril 2026 /CNW/ - Dans un contexte marqué par une incertitude économique persistante et des défis importants pour améliorer la compétitivité, la productivité et conserver la main-d'œuvre des entreprises, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) reconnaît certaines mesures positives de la mise à jour économique du gouvernement fédéral, en soulignant l'importance de recentrer les efforts sur des mesures pour les soutenir.

Le CPQ note que le déficit annoncé de 66,9 milliards est certainement moins élevé que prévu. S'il s'agit d'un signal positif, il doit toutefois s'inscrire dans une trajectoire claire et crédible de retour à l'équilibre budgétaire. Les déficits prévus pour les prochaines années illustrent d'ailleurs à quel point l'économie doit être au rendez-vous pour soutenir de saines finances publiques.

« Un déficit moins important que prévu est un signal encourageant. Mais pour les entreprises, le vrai test est déjà commencé : elles ont besoin de mesures concrètes pour soutenir leur compétitivité, particulièrement dans les secteurs directement exposés aux pressions tarifaires américaines », déclare Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ.

Priorité à la compétitivité et l'investissement

Dans le contexte actuel, le CPQ insiste sur la nécessité d'accorder une priorité à la compétitivité des entreprises canadiennes et québécoises. La faiblesse de la productivité, combiné aux défis de recrutement, exige un déploiement soutenu des mesures déjà annoncées.

Le CPQ salue par ailleurs les nouveaux investissements pour la formation et le recrutement de 100 000 travailleurs, mais cette mesure à elle seule, sans être accompagnée de mesures pour réduire le fardeau fiscal et réglementaire, ne saurait garantir un environnement d'affaires compétitif.

Un fonds souverain : un outil au potentiel intéressant, à encadrer rigoureusement

Le CPQ accueille par ailleurs avec intérêt l'annonce récente de la création d'un fonds souverain canadien visant à soutenir des projets d'envergure et à mobilier des capitaux publics et privés dans des secteurs stratégiques. Il souligne toutefois que plusieurs paramètres demeurent à clarifier, notamment quant aux sources de financement qui permettront d'assurer sa viabilité.

« L'idée d'un fonds souverain peut représenter un levier intéressant pour stimuler les investissements stratégiques. Toutefois, sa gouvernance, sa transparence et sa complémentarité avec les mécanismes existants seront déterminantes pour maximiser les retombées économiques », ajoute Mme LLambías Meunier.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic.

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Anne-Sophie DesRoches, Conseillère principale, Affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (514) 238-1825